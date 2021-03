Sàmper anuncia 1.070 controls policials amb 1.428 agents de trànsit aquesta Setmana Santa

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha anunciat 1.070 controls policials amb 1.428 agents de trànsit tant en vies de màxima mobilitat com en vies secundàries i on preveu més circulació en motiu de la segona fase de la Setmana Santa, que comença aquest dijous 1 d'abril i s'allarga fins al Dilluns de Pasqua, 5 d'abril. En concret, hi haurà 259 controls d'alcoholèmia i drogues, 198 de seguretat passiva, 132 de motocicletes, 219 de distraccions, 150 de velocitat i 112 de transport. Sàmper ha dit que seran dies "d'oxigenació per molta gent" però ha insistit a demanar minimitzar les interaccions fora de la bombolla de convivència: "No és tan important què fem, sinó com ho fem", ha dit.

Interior preveu que entre dijous i divendres surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre 331.000 i 377.000 vehicles, entre les 14 i les 21 hores de dijous i entre les 10 i les 16 hores de divendres. Per la tornada s'esperen entre 514.800 i 585.000 vehicles de les 12 a les 22 hores.

El patrullatge preventiu per evitar aglomeracions i garantir el compliment de les mesures anticovid als parcs naturals se seguirà duent a terme com fins ara. El comissari Joan Carles Molinero ha dit que el darrer cap de setmana s'han aixecat 1837 actes, 335 més que el cap de setmana anterior.