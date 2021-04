Sàmper preveu «un estiu molt millor que l'any passat» si no hi ha «alguna variant que ens deixi fora de joc»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, preveu "un estiu molt millor que l'any passat" pel que fa a les restriccions per la pandèmia de la covid-19. En una entrevista a Rac1 ha explicat que "l'única possibilitat que sigui pitjor del que esperem és que hi hagi alguna variant que ens deixi en fora de joc". El conseller considera que "si l'evolució és la que estem tenint ara" la situació millorarà sobretot a causa del ritme de vacunació que es preveu el mes vinent. Sàmper també ha dit que voldria que el govern espanyol posés punt final al toc de queda el 9 de maig, quan s'ha de revisar. "És una restricció d'un dret fonamental enorme, estem restringint la mobilitat de les persones d'una manera pròpia de les guerres", ha afegit.

"És evident que estem a les portes d'una quarta onada", ha manifestat el conseller, que ha afegit que "es manté un cert control perquè la pujada és lenta". Ha explicat que la quarta onada serà "diferent" a causa de l'increment de l'índex de vacunació.

"Si fem les coses ben fetes no hi haurà un repunt per Setmana Santa", ha afirmat el conseller, que ha assegurat que la ciutadania està complint amb les restriccions establertes, i les dades de l'operació sortida han estat inferiors de les esperades. "La ciutadania està a l'altura", ha dit.

També s'ha referit a les dades d'afectació de la pandèmia a Madrid i a Catalunya, en relació amb la diferència en les mesures impulsades en cada territori. "Aquesta pregunta l'he fet i no m'han sabut donar una resposta sobre si les dades a Madrid són reals, crec que allà hi ha més morts perquè pràcticament no hi ha cap limitació", ha apuntat.



Protocols d'ordre públic

El conseller d'Interior ha dit que no li agrada que la CUP i ERC hagin acordat una moratòria de les bales de foam si no es publiquen els protocols d'ordre públic. "S'ha de comptar amb un departament, una estructura, un conseller, i preguntar si és viable o no", ha expressat Sàmper.

"És un acord molt sensible, perquè dius a uns servidors públics com els mossos que surtin a una manifestació amb 5.000 o 10.000 persones on hi ha 400 que tenen molt clar que volen exercir la violència, i ho facin sense elements per restablir l'ordre públic, jo no puc estar d'acord amb això" ha exposat.

L'acord estableix que la moratòria serà efectiva fins eu no es publiquin els protocols d'ordre públic. Per això el conseller en prepara la publicació: "si no aquesta setmana, la setmana vinent", ha assegurat.



"A Justícia em sentiria còmode"

El conseller ha insistit en el fet que no coneix els motius pels quals no s'ha arribat a un acord d'investidura, perquè ha argumentat que això ho porta un equip negociador del qual no forma part, i que només li han demanat "criteri" pel que fa a les qüestions relacionades amb el departament que encapçala.

Ha defensat que tot i que no hi ha acord per formar govern s'està governant. Ha posat com a exemple l'anunci de crear una comissaria específica contra la violència de gènere que ha dit que no existeix ni a l'Estat ni a Europa, o l'acord amb Endesa per la condonació dels deutes de pobresa energètica. "Tots volem que hi hagi govern, però no diem que no s'està governant", ha conclòs.

Sobre el seu futur nou Govern, Sàmper ha dit que li agradaria acabar els projectes que ha iniciat al Departament d'Interior, com el de la comissaria específica contra la violència de gènere, si bé ha reconegut que al Departament de Justícia s'hi "sentiria còmode". Ha insistit que la decisió depèn de Junts i del Govern.