La Xina aprova la reforma electoral de Hong Kong que anul·la l'oposició

Pequín ha conclòs la modificació del Parlament de Hong Kong que hi dificultarà l'accés de l'oposició, qualificada d'antipatriota per uns i enaltida com a prodemòcrata per uns altres.

Hi ha acord en el fet que suposa el canvi més rellevant a l'escenari polític de l'ex-colònia des que va tornar a la mare pàtria fa ja gairebé tres dècades. L'aprovació arriba després que l'Assemblea Nacional Popular, el Parlament xinès, donés suport al març als canvis proposats per l'executiu.

La llei modifica una arquitectura parlamentària que, tot i que lluny dels estàndards occidentals, permetia marge per a la dissensió i era bastant més democràtica que la deixada pels britànics.

La meitat dels seus 70 seients s'atorgaven per elecció directa i l'altra arribava des de sectors econòmics inclinats de manera natural cap a Pequín perquè la sintonia facilita els negocis. Les matemàtiques atorgaven una possibilitat. El nou Parlament compta amb 90 seients i només 20 són d'elecció directa. La resta es reparteixen entre la representació gremial i els elegits pel Comitè Electoral.

Mesurar el patriotisme

La composició del Comitè Electoral passa de 1.200 a 1.500 membres i aquests 300 nous seran nomenats per Pequín. Entre les seves noves competències hi ha la de mesurar el patriotisme dels candidats i rebutjar els tebis.