Argimon: «Catalunya tindria 7.000 morts més si hagués fet com Madrid»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el president del consell de col·legis de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, creuen que si Catalunya hagués tingut mesures restrictives més laxes, com Madrid, hi hauria uns 6.000 o 7.000 morts més que els més de 21.311 actuals.

En declaracions a Catalunya Ràdio i el diari 'Ara', tots dos han opinat que la societat catalana no hauria permès aquestes xifres i l'opinió pública hauria pressionat les autoritats per endurir les mesures, cosa que creuen que no ha existit a la comunitat madrilenya, on ha prevalgut, segons ells, la disputa política. "El preu de la vida a Madrid és més baix que a Catalunya, social i políticament", ha afirmat Padrós.