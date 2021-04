Ayuso considera que Cantó pot oferir «molt i bo» al PP i el veu com «un actiu especial»

La presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata del PP a la reelecció, Isabel Díaz Ayuso, considera que l'exportaveu de Ciutadans en les Corts Valencianes, Toni Cantó, pot oferir «molt i bo» a la seva formació i creu que es tracta d'un actiu molt especial».

Així ho va traslladar en la presentació de la seva llista electoral, al Parc Lineal del Manzanares, en la qual va estar acompanyada pels 135 candidats i pel president del PP, Pablo Casado.

En un recorregut pels perfils de la seva llista electoral, la dirigent madrilenya va tenir unes paraules per a Cantó, a qui va qualificar com «un home que defensa amb passió les seves idees i que no dubta a presentar-se a totes les batalles contra qualsevol injustícia comesa pels nacionalistes, els extremistes o els altres enemics de la llibertat». «Com a independent o amb les sigles que ell vulgui, el més important és ell i el que pot oferir-nos a tots», va manifestar a continuació.