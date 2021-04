Els bancs defensen la digitalització com a estratègia per encarar el futur

Els bancs defensen la digitalització com a estratègia per encarar el futur

Fa anys que el sector de la banca avança en la matèria de la digitalització i, recentment, la pandèmia no ha fet més que accelerar aquest procés. Les entitats financeres afirmen que l'entorn virtual permet agilitzar les operacions d'aquells usuaris que disposen de les eines necessàries per fer ús de la tecnologia i asseguren que, en els casos d'aquelles persones que no estan habituades a navegar per l'entorn digital, disposen de serveis específics per atendre-les.

Durant l'any 2020, la cartera de clients digitals de la majoria de bancs va créixer i molts ho atribueixen al canvi d'hàbits que ha propiciat la pandèmia. Per citar alguns exemples, l'any 2020 el Banc Santander va duplicar, respecte a fa quatre anys, la xifra de clients digitals amb una quota del 64%, segons fonts de l'entitat. En la mateixa línia, el BBVA ja tenia el 67% d'usuaris digitals arreu d'Espanya, segons les dades del 2020.

Per la seva part, CaixaBank va obtenir 7 milions de clients digitals l'any 2020, una xifra que suposa el 54,1% del total d'usuaris. Fonts de l'entitat expliquen que les enquestes realitzades durant els últims anys constaten que els usuaris valoren positivament l'agilitat de les operacions telemàtiques, mentre que fan prevaldre l'atenció presencial per aquelles gestions financeres més complexes. En aquest sentit, «les oficines bancàries s´han reestructurat de forma que els gestors dediquen bona part del seu temps a assessorar clients que volen demanar un préstec o una hipoteca, i deixen en mans de l'usuari aquelles operacions més simples que es poden fer en línia», confirmen fonts de l'entitat.

El primer semestre del 2020, el Banc Sabadell tenia 5,1 milions de clients digitals, el 3% més, i 4 milions en l'aplicació mòbil. A més, el banc destacava que el 70% dels clients que hi operen ho feien a través de canals digitals i que el 86% dels préstecs avalats per l'ICO s'havien signat digitalment.

Els bancs reconeixen que aquest nou model té una bona resposta per part de la població més jove, però requereix un procés d'adaptació més lent per part de la gent gran. De fet, la línia ascendent de clients digitals avança de forma més gradual en aquest sector de la població. Per exemple, en el cas de CaixaBank, el nombre d'usuaris digitals de més de setanta anys va créixer el 5% el 2020, respecte al 2,5% del 2019. Si bé la xifra de persones grans que esdevenen clients digitals creix de forma progressiva, també és cert que molts d'ells se sumen a l'entorn digital rebent un acompanyament familiar.

Les entitats financeres disposen de serveis específics per atendre les persones grans. La majoria fan referència a la cita prèvia com una de les millors opcions que tenen les persones d'edat avançada per ser ateses de forma presencial. Respecte al lament de molts testimonis consultats sobre la dificultat de posar-se en contacte amb l'oficina bancària a través del telèfon, les entitats reconeixen que no és la via més ràpida, però asseguren que retornen totes les trucades registrades.

A més, sostenen que, d'ençà que va començar la pandèmia, han detectat que moltes persones grans prefereixen ser clients digitals per evitar desplaçar-se.