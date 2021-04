Biden planteja un pla d'ocupació i construcció de 2 bilions de dòlars

El Govern dels EUA planteja un nou pla de creació d'ocupació i infraestructures de dos bilions de dòlars (1,7 bilions d'euros) a deu anys amb l'objectiu de «revitalitzar» els llocs de treball del sector manufacturer i competir més directament amb la Xina, segons va anunciar ahir la Casa Blanca.

La presidència de Joe Biden assegura que l'inflat cost d'aquest pla d'inversió es pagarà durant els pròxims 15 anys gràcies a una sèrie de pujades d'impostos a l'empresa i eliminació d'exempcions i bonificacions fiscals. Si el pla s'aprova íntegrament, els nous ingressos passats aquests 15 primers anys reduiran «de manera contínua» els dèficits pressupostaris. La mesura estrella del nou Govern estatunidenc és elevar l'Impost de societats del 21% actual al 28%. L'increment suposaria recuperar part del descens que va aprovar l'anterior president estatunidenc, Donald Trump, quan des de 2018 va rebaixar aquest gravamen. Des de 1993, l'impost de societats havia estat situat en el 35%. Si no es té en compte la rebaixa de Donald Trump, un tipus impositiu del 28% continuaria sent la xifra més baixa per a aquesta figura des de 1940, quan era del 24%. El 1968 es va establir el major tipus de l'impost de societats de la història dels Estats Units. El president en aquest moment, Lyndon B. Johnson, va aprovar una alça de cinc punts percentuals per a finançar la guerra de Vietnam i el seu paquet de programes socials conegut com a Gran Societat.