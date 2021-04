Catalunya no vacunarà aquest divendres, però sí el cap de setmana i dilluns

Aquest dijous arriben a Espanya un milió de dosis de la vacuna d'AstraZeneca. D'aquestes, 160.000 corresponen a Catalunya i arribaran a la comunitat aquest divendres. És per això que Salut no vacunarà aquest divendres, però sí dissabte, diumenge i dilluns de Pasqua, segons ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una entrevista conjunta a Catalunya Ràdio amb el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós.

En l'entrevista, Argimon ha destacat el bon ritme de vacunació d'aquesta setmana a Catalunya: dimarts es van vacunar gairebé 60.000 persones; una xifra rècord en un dia que es va tornar a superar dimecres amb 75.000 vacunats.

S'ha referit també a les actuals restriccions per coronavirus a Catalunya i ha assenyalat que no hi haurà canvis abans del 9 d'abril, data en què vencen les actuals mesures. El Procicat les revisarà uns dies abans i en funció de l'evolució epidemiològica del virus decidirà si les endureix o no. El Govern ha obert la porta a endurir les restriccions si les dades continuen evolucionant negativament.

Per la seva banda, Padrós ha posat èmfasi en la necessitat que arribin «moltes vacunes». «Ens agradaria, i és factible, que hi hagués un subministrament important, regular i constant. Això ho faria tot més fàcil», ha remarcat en un moment en què l'OMS ha denunciat la «inacceptable» lentitud de les campanyes de vacunació a Europa. Als EUA, en 58 dies s'han vacunat 100 milions de persones i el país aspira a posar 200 milions de dosis abans del maig, xifres molt superiors a les de la UE.

El president dels metges de Barcelona també ha alertat del risc d'una quarta onada del coronavirus i s'ha mostrat partidari d'endurir restriccions si els indicadors epidemiològics no milloren.