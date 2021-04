El col·lectiu vol un servei financer de proximitat

El degoteig d'oficines bancàries que abaixen la persiana a Manresa genera malestar entre les persones d'edat avançada de la ciutat, que es veuen obligades a desplaçar-se lluny del seu domicili per poder realitzar les operacions financeres més bàsiques. En aquest sentit, reclamen un servei bancari de proximitat que els ofereixi una atenció presencial de qualitat.

D'ençà que va començar la pandèmia, les entitats financeres han accelerat el procés de concentració de recursos a la capital del Bages. El mes de febrer passat, el BBVA va anunciar el tancament de quatre de les seves oficines operatives a la ciutat i. En aquests moments, solament en queden quatre d'actives. De la mateixa forma, CaixaBank també ha iniciat un progressiu procés de concentració a la ciutat i, actualment, són cinc les oficines obertes.

«Molts barris de la ciutat s'han quedat sense sucursals els últims anys», lamenta una de les integrants del Consell Municipal de la Gent Gran, Marina Hosta, i afegeix: «Aquest fet obliga els veïns a desplaçar-se fins a altres zones, amb l'inconvenient que això suposa per a les persones grans que tenen problemes de mobilitat». Al seu torn, un dels portaveus de la Plataforma de la Gent Gran, Víctor Feliu, assenyala que «el problema s'accentua en el cas de les persones grans que habiten en nuclis petits que, en molts casos, s'han quedat sense aquest servei i es troben que s'han de desplaçar fins als pobles de la vora».

Una d'aquestes poblacions és Castellgalí, on ja fa sis anys que els habitants es van quedar sense cap caixer automàtic. «Els veïns s'han de desplaçar fins a Sant Vicenç de Castellet o bé fins a Manresa per fer les gestions del dia a dia, i això és un problema especialment per a la gent gran del poble», assenyala l'alcalde, Cristòfol Gimeno. «A hores d'ara, ja no ens plantegem recuperar el servei, perquè el progressiu tancament de les oficines sembla que és irreparable i no només ens afecta a nosaltres », comenta el batlle.

També hi ha pobles que mai han disposat d'aquest servei, com el cas de Rajadell. L'alcalde de la població, Joan Carles Lluch, destaca que «la falta de serveis que patim les poblacions rurals cada vegada és més greu i els més perjudicats són les persones grans, ja que molts no disposen de les eines per operar en l'entorn digital».

Amb l'objectiu de donar resposta a les poblacions que s'han quedat sense oficines bancàries properes al seu nucli, algunes entitats financeres consultades afirmen que han arribat a un acord amb Correus per tal de facilitar l'accés als serveis financers a les zones rurals, ja que es poden fer entregues i retirades d'efectiu en les oficines de Correus i els carters poden portar diners a qualsevol domicili que estigui afiliat a algun dels bancs que participi en aquest acord.