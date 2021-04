Condemnen Interior a restituir el coronel Pérez dels Cobos al seu lloc

El Jutjat Central del Contenciós-administratiu número 8 de l'Audiència Nacional ha anul·lat el cessament del coronel Diego Pérez dels Cobos com a cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Madrid (Tres Cantos-Madrid) per no informar sobre la causa del 8M i ha condemnat Interior al seu reingrés al lloc. «Des del respecte a les decisions judicials, en discrepar amb la resolució del Jutjat Central del Contenciós-Administratiu número 8, s'interposarà recurs contra aquesta a través de l'Advocacia de l'Estat», van anunciar fonts d'Interior.

En la sentència, el magistrat Celestino Salgado estima el recurs presentat per Pérez dels Cobos contra la Resolució del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de 28 de juliol de 2020, per la qual es rebutjava el recurs d'alçada contra la Resolució del Secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez, de 24 de maig que va disposar el cessament.

Per al magistrat, la legalitat no pot ser arraconada per la discrecionalitat, sinó que, per contra, les potestats discrecionals han d'exercitar-se dins de la legalitat. «Actuar de forma discrecional no pot ser un mitjà per atemptar contra la legalitat o menyscabar la legalitat a la qual tots, en definitiva, estem subjectes. És per això que l'exercici de les potestats discrecionals està subjecte al control jurisdiccional en els termes exposats», conclou.

De los Cobos va ser destituït després que membres de la policia judicial de la Comandància de Madrid lliuressin un informe a la jutgessa que portava el cas de la manifestació del 8-M i la seva possible influència en l'expansió del coronavirus. D'inici, Grande-Marlaska va atribuir el cessament a raons d'organització internes i el va desvincular d'aquest informe, si bé posteriorment va matisar que responia a la filtració del mateix als mitjans i va argumentar que no donava més detalls per respecte a la carrera professional de De los Cobos.