La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va concretar que la vacuna d'AstraZeneca s'administrarà a persones de fins a 65 anys, mentre que la resta de sèrums disponibles (Pfizer i Moderna), així com els que s'incorporin en breu (Janssen), s'aplicaran per als majors d'aquesta edat. Així ho va precisar Darias en roda de premsa al final de la reunió del Consell Interterritorial de Salut, on va confirmar l'arribada d'aquest milió de dosis.