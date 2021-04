Moncloa corregeix a la Generalitat i es permet la mobilitat entre Espanya i Andorra

El govern andorrà ha acordat amb l'espanyol la normalitat en la mobilitat per la frontera dels dos estats, tant d'entrada com de sortida, contradient així la limitació que havia imposat la Generalitat. El Procicat només permetia la mobilitat entre els veïns de l'Alt Urgell i el Principat pirinenc, però no la mobilitat lliure amb tot el territori. Així, els ciutadans andorrans poden desplaçar-se a territori espanyol sense justificar-ne el motiu, però sempre seguint les restriccions sanitàries establertes en el lloc de destí que marca cada comunitat autònoma. De la mateixa manera, els ciutadans espanyols poden desplaçar-se a Andorra sense justificar-ne el motiu acollint-se a les restriccions actualment establertes al Principat.

Des d'Andorra està permès l'accés a qualsevol punt d'Espanya com a destí final, podent transitar per qualsevol comunitat autònoma. Un cop arribats a destí els residents andorrans hauran de respectar les mesures sanitàries vigents a cada autonomia. Tenint en compte que actualment totes les comunitats autònomes espanyoles apliquen un tancament perimetral, en arribar a la destinació final no és possible fer el desplaçament itinerant entre comunitats.

Per transitar per Catalunya, cal portar sempre el certificat d'autoresponsabilitat. En aquest certificat caldrà indicar l'opció "circulació en trànsit o transport de mercaderies" i es recomana aportar documentació suplementària com una reserva hotelera o una direcció de destinació final.

De la mateixa manera es recomana, als visitants que desitgin visitar Andorra, consultar les mesures decretades al web https://www.govern.ad/coronavirus. Tant pels residents a Catalunya com els de la resta de comunitats autònomes, s'haurà de portar sempre el certificat d'autoresponsabilitat amb l'opció "circulació en trànsit o transport de mercaderies" i es recomana aportar documentació suplementaria com una reserva hotelera o una direcció de destinació.