Igualada aprova tres línies de subvencions destinades a empreses

L'Ajuntament d'Igualada va aprovar, en el ple celebrat aquest dimarts, les bases inicials de les subvencions per a empreses d'aquest any. En aquesta convocatòria les bases s'han adaptat a la situació econòmica i social provocada per la pandèmia de la covid-19 i s'ha posat èmfasi en l'ajuda en el procés de creació de les empreses, en l'adaptació al mercat i en els nous projectes de cooperació empresarial.

Un cop s'hagin aprovat definitivament les bases, que ara són inicials, es preveu obrir la convocatòria en els dos mesos complets de juliol i agost amb les tres línies de subvencions a fons perdut que contenen.

Per presentar-se a la línia de creació d'empreses, cal que l'empresa s'hagi creat durant l'any 2020 i la subvenció mínima que s'obtindrà és de 500 euros. Si, a més, l'empresa s'ha creat en la forma jurídica de societat cooperativa, ha fet inversions en material, contractacions laborals indefinides i disposa d'un Pla d'Igualtat d'Oportunitats, la subvenció pot arribar fins al màxim de 4.000 euros, segons sigui la puntuació obtinguda.

Si s'opta per la línia d'adaptació i millora de l'activitat empresarial, cal tenir un document de planificació per a l'adaptació i millora de l'empresa que expliqui, principalment, el diagnòstic i els objectius d'aquest canvi. Es valoraran diferents aspectes continguts en aquest document, així com la seva coherència amb la documentació presentada i per a la qual es podrà obtenir entre 1.000 i 5.000 euros de subvenció, segons sigui la puntuació obtinguda i el pressupost d'adaptació de l'empresa al mercat.

La tercera de les línies va destinada a ajudar les empreses a la realització de nous projectes en base a la fórmula de cooperació empresarial. Aquestes empreses hauran de disposar d'un projecte empresarial de cooperació, així com un conveni de col·laboració que expliqui el contingut global del projecte, així com la forma de cooperació. L'Ajuntament atorgarà el 50% de la despesa aprovada, amb el mínim de 5.000 euros i màxim de 10.000 euros de subvenció a fons perdut, segons sigui la puntuació obtinguda i el pressupost aprovat.

Amb aquestes tres línies de subvencions l'Ajuntament d'Igualada ha adaptat els ajuts, que anualment ja atorga al sector empresarial del municipi, a la situació econòmica generada per la pandèmia de la covid-19. Aquestes subvencions es van aprovar inicialment al ple celebrat aquest dimarts i les va exposar públicament ahir al matí el regidor de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Marcé, en la compareixença setmanal que fa el consistori davant dels mitjans de comunicació.