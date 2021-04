Illa demana el suport dels comuns per sotmetre's a un debat d'investidura

El candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dijous el suport d'En Comú Podem per sotmetre's a un debat d'investidura després de l'intent fallit del candidat d'ERC, Pere Aragonès. «En algun moment, un ha de fer un pas endavant. Arriba un moment en política en què un s'ha de comprometre públicament a construir una alternativa i formar-ne part», ha etzibat en una entrevista amb Efe.

Illa tornarà a demanar a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que proposi el seu nom per a un debat d'investidura quan obri, després de Setmana Santa, una nova ronda de consultes amb els líders parlamentaris catalans després del fracàs de la investidura d'Aragonès, que només va recollir els 42 vots d'ERC i la CUP.

«Quan hi torni a haver aquesta ronda de consultes que ha d'obrir la presidenta del Parlament, li reiteraré que els socialistes, com a guanyadors de les eleccions, ens sentim legitimats, fins i tot amb l'obligació, d'intentar construir una alternativa», per la qual cosa li demanarà poder dirigir-se a la cambra «per intentar obtenir els suports necessaris» per ser investit, ha explicat.



Fórmules diferents

Socialistes i comuns coincideixen des d'abans de les eleccions del 14 de febrer a reclamar una alternativa «d'esquerres» a un nou govern d'ERC i JxCat, però ho concreten en fórmules diferents: el PSC aposta per una coalició amb els de Jéssica Albiach que emuli el govern de Pedro Sánchez, i els comuns volen compartir coalició amb ERC amb el recolzament extern del PSC.

Com que els vetos creuats del PSC i ERC feien inviable aquesta opció, la líder d'En Comú Podem va anunciar en la primera ronda de contactes amb Borràs que el seu grup votaria en contra tant d'una proposta d'Aragonès que inclogués Junts, com d'una eventual candidatura d'Illa condemnada al fracàs. «No és el moment de fer perdre el temps a la ciutadania, sinó de ser concrets», va dir llavors Albiach.