L'aposta de la banca per la digitalització posa la gent gran dins d'un laberint

La gent gran alça la veu per expressar el seu malestar envers l'atenció oferta per part de les entitats financeres. Les limitacions horàries per ser atesos per la finestreta, el tancament progressiu de les sucursals o el traspàs d'una bona part dels serveis bancaris a l'entorn virtual són alguns dels problemes que assenyala el col·lectiu. Els bancs avancen cap a un model d'autogestió, que s'ha accelerat durant la pandèmia, i encara que les entitats asseguren que aquest nou funcionament agilitza les operacions, les persones grans constaten que aquesta transformació bancària obre una nova bretxa entre la població.

«Cada vegada ens obliguen a operar més en línia, per estalviar-se uns diners, sense tenir en compte que moltes persones no disposen ni d'ordinador ni smartphone i tampoc saben fer-los servir», remarca un dels portaveus de la Plataforma de la Gent Gran de Manresa, Víctor Feliu, que durant els darrers mesos no ha deixat de recollir queixes pel deteriorament de l'atenció a les oficines bancàries. «El servei ha empitjorat molt d'ençà que va començar el procés de digitalització i la pandèmia no ha fet més que agreujar aquesta tendència de retallar en personal i tancar oficines», posa de relleu Feliu.

El portaveu de la plataforma, acompanyat d'altres persones afectades, exposa a aquest diari el seguit de limitacions que han de trampejar les persones grans. «L'horari restringit, de 2/4 de 9 fins a les 11 del matí, per treure diners és un condicionant, hem rebut queixes de persones a qui se'ls esgota la llibreta i no poden accedir a l'atenció presencial per renovar-la», comenta Feliu. Al seu costat, Marina Hosta, del Consell Municipal de la Gent Gran, assenyala que «per a segons quin tipus d'operacions bancàries s'assigna un gestor als clients, però per ser atès cal demanar-li cita prèvia, per tant, els clients s'han de supeditar a la seva agenda»; a més a més, subratlla que «no sempre agafen la trucada quan vols demanar hora, ja que a vegades et passes força estona enganxada al telèfon fins que a l'altra banda contesten».

La pèrdua de l'autonomia

Les gestions telemàtiques són un altre dels problemes que viu la gent gran, ja que a molts se'ls fa difícil l'ús de la tecnologia. «Cada vegada ens sentim més desprotegits perquè ens costa moure'ns per l'entorn digital i, conseqüentment, necessitem ajuda», fa notar un altre dels testimonis, Joan Sobré. Tots ells descriuen com, de mica en mica, han anat perdent autonomia a l'hora de fer les operacions més bàsiques. El món financer que abans dominaven, on es donava prioritat a l'atenció presencial i als documents físics, s'ha transformat en un univers digital que per a molts és indesxifrable. «Abans podies anar a pagar la factura de la llum i de l'aigua a la mateixa seu, però ara tot passa pel banc i hem deixat de rebre les factures per correspondència. A més, estic segura que, de cara al futur, la llibreta desapareixerà i tot s'haurà de fer a través de la targeta o del mòbil», subratlla Hosta.

Malgrat el malestar que posen de manifest, deixen clar que no estan en contra de la tecnologia. «Nosaltres no rebutgem la digitalització, ja que el nou model facilita molt l'operació a les persones que s'espavilen bé en l'entorn digital, però s'haurien de garantir uns serveis mínims per aquelles persones que se senten perdudes», manifesta Víctor Prat, membre de la plataforma. En aquest sentit, tots coincideixen a afirmar que des de l'administració pública s'haurien de regular els serveis que presten les entitats bancàries per tal d'evitar el deteriorament que denuncien.

La Plataforma de Gent Gran de Manresa reclama la implicació del govern local per tal d'aconseguir una atenció presencial digne a les oficines bancàries. El col·lectiu va presentar una moció en el ple municipal del mes de gener amb un seguit de propostes per millorar la qualitat dels serveis financers que van ser aprovades per unanimitat. A hores d'ara, l'Ajuntament està treballant per fer arribar la petició a les diferents entitats financeres.

Dins la proposició en qüestió, el col·lectiu va anotar el seguit de mesures que considera adients. En el primer punt, s'insta les entitats bancàries a «aturar el deteriorament de l'atenció als clients, facilitant una atenció presencial personalitzada durant tot l'horari i en totes les oficines obertes a la ciutat i, alhora, facilitar una atenció més comprensible per a la nova ciutadania». Alhora, en el document, també es mostra «la preocupació per l'eliminació de sucursals quan aquestes deixen sense servei les persones que, per llunyania, tenen dificultats de desplaçament a les noves oficines».

Un altre dels punts claus de la proposició és el rebuig de les comissions que cobren les entitats bancàries pels serveis personalitzats, «com per exemple el cobrament per disposar d'efectiu per la finestreta, quan no es tenen les habilitats per fer-los en els caixes automàtics», i, al mateix temps, s'afegeix la petició «d'impulsar una tarifació social en l'aplicació de les comissions, en funció de les característiques dels clients».

Els membres de la plataforma lamenten que d'ençà del dia que es va aprovar la moció encara no han rebut cap resposta per part del consistori i, en aquest sentit, reclamen «celeritat i determinació» per evitar que la proposició es quedi guardada en un calaix.