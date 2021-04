Llancen dues nenes de 3 i 5 anys pel mur que separa els Estats Units i Mèxic

Les imatges captades per una càmera de seguretat a la frontera entre Mèxic i els Estats Units resumeixen, en menys d'un minut, l'odissea per la qual han de passar els menors migrants que intenten arribar als Estats Units. L'escena és la següent. Segons va captar dimarts passat una càmera tèrmica de l'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels Estats Units (CBP), dos homes van pujar al mur que separa els dos països i allà, des de més de tres metres d'altura, van deixar caure dos menors a terra nord-americà. Els homes han sigut identificats com traficants de persones. I les menors, com dues nenes de 3 i 5 anys d'origen equatorià.

En les imatges es pot observar com una de les nenes cau de cara i es queda immòbil durant uns segons, mentre que l'altra cau pràcticament asseguda. Poc després, els homes els donen una mena de paquet. L'escena va ser observada pels agents fronterers, que van localitzar ràpidament les menors i les van traslladar a l'hospital, on es va examinar l'estat de salut de les nenes.

Gloria I. Chávez, cap de la patrulla de El Paso, s'ha mostrat «consternada» per la brutalitat de les imatges. Sobretot perquè, en cas de no haver localitzat ràpidament les nenes, «podrien haver quedat exposades al desert durant hores».