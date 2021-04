Els morts a la carretera baixen un 33% el primer trimestre, però la meitat són motoristes

Les carreteres catalanes han registrat durant el primer trimestre de l'any un total de 18 persones mortes en 18 accidents de trànsit. Durant el mateix període de l'any passat van perdre la vida 27 persones en zona interurbana, el que suposa una reducció del 33%. Pel que fa als sinistres mortals, la reducció respecte al 2020 és del 18%, atès que n'hi va haver 22, tenint en compte que durant els dos primers mesos i mig del 2020 no hi havia cap tipus de restricció de la mobilitat. De les 18 víctimes mortals registrades en aquests tres primers mesos de l'any, 14 pertanyen a col·lectius vulnerables: 9 motoristes, 3 vianants i 2 ciclistes.

En els tres grups es produeix un augment de les víctimes respecte l'any passat, especialment en el cas dels motoristes, que aglutinen la meitat dels morts d'enguany i sumen 5 víctimes més que en el mateix període del 2020, amb 4 motoristes morts. A més, en la sinistralitat dels motoristes canvia també la tendència d'accidents amb la moto sola (sortida de via, caiguda o xoc amb obstacle): enguany, en 6 dels 9 accidents mortals el sinistre ha estat amb un altre vehicle implicat.

Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit demana més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat a aquests col·lectius, així com respecte i col·laboració a la resta d'usuaris per reduir les víctimes a les carreteres. A més, amb l'arribada del bon temps, època en que incrementa la sinistralitat, l'SCT apel·la a la responsabilitat compartida i a la necessitat d'una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir la sinistralitat d'aquests col·lectius.



Canvi de tendència



El mes de març ha suposat un punt d'inflexió en la tendència, consolidada al llarg de l'any passat, de concentració i increment de la sinistralitat mortal durant els caps de setmana o festius, generada principalment per la mobilitat d'oci. Aquest canvi de tendència, que pot ser temporal, mostra un augment de la sinistralitat els dies laborables. Així, dels 18 morts d'aquest 2021, 11 han estat en dies feiners (61%) i 7 han estat en cap de setmana (des de divendres a les 15 h) o festiu. Aquest canvi de tendència també es mostra en la sinistralitat del col·lectiu dels motoristes, atès que els motoristes morts en dia laborable representen el 78% del total.

Menys morts en turismes

En la radiografia de la sinistralitat d'enguany, cal subratllar també la reducció registrada en els morts en turismes, que han passat de 17 al 2020 a 4 aquest any, un descens que supera el 76%.

Per franja d'edat de les 18 víctimes mortals, convé destacar que la franja de 35 a 44 anys acumula una tercera part del total de morts. D'altra banda, si s'analitza la sinistralitat per mesos, el mes de març és el període que acumula més morts enguany, amb 8 víctimes mortals a les carreteres, un 60% més que l'any passat. Al gener, 4 persones van perdre la vida a les carreteres catalanes i al febrer, 6.



La meitat a Barcelona



Pel que fa a demarcacions, la meitat dels morts es concentren a Barcelona (9). Girona registra 4 morts, i les demarcacions de Tarragona i Lleida, 3 i 2, respectivament. Malgrat tot, les quatre demarcacions continuen mostrant un descens en el nombre de víctimes mortals respecte el 2020. En aquest sentit, destaca la davallada a Tarragona, amb 8 morts el 2020 i 3 aquest 2021.

Pel que fa a la sinistralitat de la demarcació de Barcelona, convé destacar que de les 9 víctimes mortals, 6 són motoristes i 2 són vianants.