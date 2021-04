Navarcles suspèn per segon any consecutiu la Monacàlia

Per segon any consecutiu, la pandèmia de la covid-19 ha obligat l'Ajuntament de Navarcles a suspendre la Monacàlia, la Fira de l'Abat. L'edició de l'any passat, que s'havia de celebrar el mes d'abril en plena primera onada de la covid-19, ja no es va poder dur a terme, tal com passarà amb l'edició d'enguany.

Segons apunten des del consistori, «la situació epidemiològica actual i les mesures sanitàries han tornat a fer impossible la seva celebració». La Monacàlia, que el 2019 va celebrar la seva 17 edició, rememora el Navarcles del segle XI, quan el municipi depenia del monestir de Sant Benet de Bages. Segons expliquen des de l'Ajuntament, la festa «acostuma a comptar amb una enorme implicació dels navarclins i navarclines, que duen a terme escenificacions teatrals de l'època». Per aquest motiu, la situació actual fa inviable la seva celebració.

El certamen rememora l'estret vincle que Navarcles va mantenir durant prop de mil anys amb el monestir de Sant Benet, des de la seva fundació fins que va decidir desvincular-se'n i dependre directament de la Corona el segle XIX. Ho fa amb espectacles, activitats al carrer i espais gastronòmics que conviden navarclins i visitants a fer un recorregut per tot aquest període. La Fira de l'Abat es completa amb una mostra d'oficis antics i parades de productes artesanals. També es pot degustar el menú monacal en diversos restaurants de la població.