El PSOE impugna la candidatura d'Ayuso argumentant que Toni Cantó no es va empadronar dins del termini

El PSOE ha impugnat la candidatura del PP liderada per Isabel Díaz Ayuso a les eleccions de la Comunitat de Madrid del 4 de maig. El recurs dels socialistes a la Junta Electoral, al qual ha tingut accés 'elDiario.es', diu que l'exdirigent de Cs Toni Cantó no tenia condició de resident a la Comunitat de Madrid a data d'1 de gener. És a dir, que no es va empadronar dins del termini i, per tant, no té la condició d'elector. Cantó ocupa el lloc número 5 de la llista d'Ayuso després de marxar de Cs per estar en desacord amb la direcció del partit d'Inés Arrimadas.

Els socialistes argumenten que Cantó va ser diputat autonòmic a les Corts Valencianes i resident a aquella comunitat i, per tant, elector i elegible a la comunitat valenciana fins almenys el 17 de març. La data en què va renunciar al seu escó a la cambra valenciana.

Tot i que Cantó va assegurar que s'havia empadronat a Madrid, el PSOE defensa, en el seu escrit, que el termini censal per poder participar amb ple dret a unes eleccions, tal com marca la LOREG, acaba el dia 1 dels dos mesos anteriors al mes de la convocatòria electoral.