Salut obre més cites per vacunar amb les noves dosis de la vacuna d'AstraZeneca

El Departament de Salut ha obert noves cites per programar vacunacions contra la covid amb les 160.000 noves dosis d'AstraZeneca que ha de rebre durant aquest divendres. El govern espanyol ha iniciat aquest matí el repartiment d'1.056.500 de noves dosis del vaccí, on s'inclouen les 160.000 que pertoquen a Catalunya. D'aquesta manera, la població catalana d'entre 60 i 65 anys està tornant a rebre missatges per tal de programar-se una cita per vacunar-se. Aquesta vacunació començarà aquest mateix cap de setmana.



Catalunya s'apropa al milió de primeres dosis posades de la vacuna contra la covid-19

A Catalunya, Salut ha administrat 986.514 dosis Salut ha administrat 986.514 dosis de primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, segons l'últim balanç de Salut. El total de primeres dosis ha pujat en 55.149 en les darreres 24 hores. Pel que fa a la segona dosi, l'han rebut 442.487 persones, 7.843 més. Així, el 12,7% de la població ha rebut la primera dosi -15% si es tenen en compte els majors de 16 anys- i el 5,8% té la pauta completa. Per col·lectius, han rebut la primera dosi el 77% de les persones amb gran dependència; el 63,6% dels majors de 80 anys; el 82% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 78,9% del treballadors de residències; el 63,3% del personal essencial; el 24,1% de la població general d'entre 60 i 65 anys, i el 94,4% de les persones institucionalitzades.

El departament entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid.

En base a això, estan immunitzats el 65% dels grans dependents; el 26,7% dels majors de 80 anys; el 76,3% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 75,7% del personal de residències, i el 91,7% de les persones institucionalitzades. En el cas dels treballadors essencials, el percentatge és només de l'1,9%, i en la franja de 60 a 65 anys és un 0,3%.

A la Catalunya Central hi ha 69.579 vacunats amb la primera dosi i 29.830 amb la segona. El 13% dels residents té la primera dosi i el 5,7% té la pauta completa.