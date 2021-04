Sàmper anuncia més d'un miler de controls de Mossos des d'avui fins al dilluns

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va anunciar ahir que hi haurà 1.070 controls policials amb 1.428 agents de trànsit tant en vies de màxima mobilitat com en vies secundàries amb motiu de la segona fase de la Setmana Santa, que comença avui i s'allarga fins al dilluns de Pasqua, el 5 d'abril. En concret, hi haurà 259 controls d'alcoholèmia i drogues, 198 de seguretat passiva, 132 de motocicletes, 219 de distraccions, 150 de velocitat i 112 de transport. Sàmper va dir que seran dies «d'oxigenació per a molta gent», però va insistir a demanar minimitzar les interaccions fora de la bombolla de convivència: «No és tan important què fem, sinó com ho fem», va dir.

Interior preveu que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre 331.000 i 377.000 vehicles, entre les 14 i les 21 hores d'avui i entre les 10 i les 16 hores de demà. Per a la tornada s'esperen entre 514.800 i 585.000 vehicles de les 12 a les 22 hores del dilluns.

El patrullatge preventiu per evitar aglomeracions i garantir el compliment de les mesures anticovid als parcs naturals se seguirà duent a terme com fins ara. El comissari Joan Carles Molinero va dir que el darrer cap de setmana es van aixecar 1.837 actes, 335 més que el cap de setmana anterior.

Pel que fa a l'operació sortida, s'ha situat en el valor més baix de tota la sèrie històrica dels darrers anys. Això és a causa, en part, que alguns desplaçaments de sortida es van avançar uns dies, tal com passa des dels primers confinaments municipals de final del 2020.

Des del diumenge passat al matí i fins al migdia es va registrar un augment del trànsit de sortida de Barcelona que va superar els valors prepandèmia, fet que indica l'aparició de viatges d'oci curts d'anada i tornada el mateix dia. El retorn del diumenge sí que es pot considerar un retorn «normal», compensat en part pels viatges que havien sortit aquell mateix matí.

Pel que fa a la sinistralitat, des de l'inici del dispositiu de Setmana Santa, el dijous 25 de març a les 15 h fins ahir a la tarda, no hi havia cap víctima mortal a la xarxa viària interurbana catalana. S'ha registrat un descens del 57% d'accidents greus i del 43% dels accidents amb víctimes.