Sanitat i governs autonòmics revisaran l'ús de la mascareta en platges i piscines

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que el ministeri i les comunitats autònomes revisaran, a nivell tècnic, la llei de «nova normalitat», que va entrar en vigor ahir i que obliga a utilitzar mascaretes en qualsevol espai a l'aire lliure, incloses les platges i piscines mentre s'estigui a la tovallola, tot i que es mantingui la distància de seguretat.

Diverses autonomies han mostrat el seu desacord amb aquesta mesura, per la qual cosa el Consell Interterritorial ha acordat que es realitzi una «revisió tècnica» amb l'objectiu d'aprovar uns criteris d'aplicació, dins del marge que permet la llei, «homogenis, harmonitzats i actualitzats», segons va explicar la ministra. Aquests criteris s'aprovaran en la reunió del Consell, que tindrà lloc la setmana que ve.

Malgrat això, la consellera balear de Salut, Patricia Gómez, va assegurara que el seu Govern interpreta que la mascareta no és obligatòria en platges i espais naturals per als que mantenen la distància de seguretat, perquè els serveis jurídics de les Balears consideren que la normativa estatal no supera l'autonòmica en aquest aspecte. Al mateix temps, la consellera de Salut, Alba Vergés, va demanar «no confondre la gent» amb una llei que, segons el seu parer, és una «rèmora» de la desescalada del juny passat.

D'altra banda, Darias va explicar que, a les portes de la Setmana Santa, quan s'esperen més desplaçaments i que s'incrementin els contactes socials, la situació de la pandèmia ja és «preocupant», ja que 12 autonomies estan registrant «ascensos» en els contagis a causa, entre altres, que la soca britànica, que és «més transmissible i, segons apunten els estudis, més virulenta», ja és present entre el 60 i 70% dels contagis..

Vergés va fer ahir una crida a la població a extremar les precaucions durant la Setmana Santa i va assegurar que encara s'és a temps de frenar el creixement de la pandèmia i «que no hi hagi una quarta onada molt pronunciada». Encara que Catalunya suma tretze dies consecutius d'empitjorament dels indicadors epidèmics, la consellera va evitar confirmar que ja ha arribat la quarta onada: «No sé si en podem dir una onada precisament perquè encara no té la forma exacta, però sí que és clar que hem deixat l'estancament i que comencem a pujar».