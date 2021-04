Sitges presenta a la Generalitat una prova pilot per reobrir els bars musicals durant una nit

Sitges es postula per fer una prova pilot aquest mes d'abril per reobrir l'oci nocturn. L'Ajuntament i el Gremi d'Hostaleria, amb el suport de FECALON i PIMEC, han presentat un projecte a la Generalitat per posar en marxa durant una nit els bars del carrer del Pecat, zona on es concentra l'oci nocturn del municipi. La proposta planteja delimitar el pas a aquest carrer, on només es permetria l'accés a 440 persones que podrien entrar a cinc bars musicals. Prèviament, totes haurien hagut de superar un test d'antígens proporcionat per l'organització. "Hem de poder fer aquesta prova pilot. El sector ho necessita urgentment", assenyalen els empresaris a l'ACN. El projecte, que ara espera el vistiplau del Govern, està finançat per l'Ajuntament.