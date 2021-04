Trànsit preveu una alta mobilitat als trams de la C-55 i la C-16 a la Catalunya Central

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha situat els trams de la C-16 i la C-55 a la Catalunya Central entre els que preveu que hi hagi més mobilitat durant els dies festius de la Setmana Santa.

Per a avui i demà, el SCT considera que la C-16 entre Manresa, Berga i Bagà, en direcció nord, i l'AP-7 entre Martorell i Gelida seran de les vies que poden concentrar més mobilitat. De cara a diumenge i dilluns, el SCT treballa amb la previsió d'una elevada concentració de vehicles a la mateixa C-16 entre Cercs i Berga, encara que en aquest cas en sentit sud. També preveu que hi pugui haver molt de trànsit a la C-55 a l'alçada de Castellgalí pels vehicles que tornin a l'àrea de Barcelona. Com a mesures, en el cas de la C-16, entre Berga i Cercs, avui i demà es cancel·larà el carril d'avançament, cosa que també es farà diumenge i dilluns, quan també s'hi afegirà el tancament dels accessos sud i nord a Berga. A la C-55 se suprimirà el carril d'avançament de Manresa a Castellgalí diumenge i dilluns.

D'altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va anunciar ahir que es faran 1.070 controls policials amb 1.428 agents de trànsit tant en vies de màxima mobilitat com en vies secundàries i on preveu més circulació en motiu de la segona fase de la Setmana Santa. En concret, hi haurà 259 controls d'alcoholèmia i drogues, 198 de seguretat passiva, 132 de motocicletes, 219 de distraccions, 150 de velocitat i 112 de transport. Sàmper va dir que seran dies «d'oxigenació per a molta gent», però va insistir a demanar que es minimitzin les interaccions fora de la bombolla de convivència.