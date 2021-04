La UE intenta comprar a l'Índia 10 milions de dosis d'AstraZeneca

La Unió Europea està intentant comprar a l'Índia 10 milions de dosis de la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid-19 produïdes al Serum Institute, segons informa en exclusiva l'agència Reuters, que cita fonts oficials del Govern d'aquest país. Brussel·les augmenta així la pressió sobre l'Executiu de Nova Delhi per augmentar les seves exportacions de la vacuna a altres països. Així mateix, la Comissió vol que les dosis del Serum Institute, el productor de vacunes més gran del món, compensin els continus retards de les plantes europees en la producció de les vacunes d'AstraZeneca que estan retardant el pla de vacunació en el conjunt de la UE.

«L'ambaixador de la UE va escriure una carta en la qual deia que si us plau n'autoritzéssim les exportacions», ha relatat la font, que afirma que la carta es va enviar fa dues setmanes. Ni Serum, ni AstraZeneca, ni el Govern indi ni la UE han fet per ara comentaris sobre aquesta informació.

Segons Reuters, no s'espera una resposta ràpida per part del Govern indi, que està immers i centrat en el seu propi pla de vacunació nacional. La decisió de Nova Delhi de centrar-se a impulsar la vacunació dels seus ciutadans arriba després d'un repunt de casos al març i de les crítiques per exportar desenes de milions de dosis a l'estranger. Fins ara l'Índia ha exportat 64 milions de dosis de la vacuna contra la Covid-10 a 83 països i ha administrat el mateix nombre de dosis al país. La campanya de vacunació a l'Índia inclou des d'aquest dijous els ciutadans a partir de 45 anys.

Des de l'inici de la pandèmia, l'Índia ha registrat 12,2 milions de casos de coronavirus –la tercera xifra més alta del món després dels EUA i el Brasil– i gairebé 163.000 morts.

No només la UE truca a la porta de l'Índia. El Regne Unit està pressionant per exportar la segona meitat dels 10 milions de dosis que va comprar a Serum, segons les fonts consultades per Reuters. Al principi, estava previst que el Serum Institute només produís la vacuna d'AstraZeneca per a països de rendes baixes i mitjanes.

La UE també està explorant la possibilitat d'autoritzar i adquirir la vacuna russa Sputnik V. No obstant això, el secretari d'Estat francès per a Assumptes Europeus ha assegurat que la UE no autoritzarà la vacuna russa «abans de finals de juny».