La C-55 registra el primer mort a les carreteres per Setmana Santa

Una persona va morir ahir a la tarda després d'un accident viari que va tenir lloc a la C-55, a l'altura de Sant Joan de Vilatorrada. Es tracta de la primera víctima mortal a les carreteres de la Setmana Santa d'enguany.

En l'accident, que va tenir lloc poc abans de les 6 de la tarda, dos turismes van xocar frontalment per causes que s'estan investigant, un dels quals va sortir fora de la carretera. Un dels conductors va resultar ferit molt greu i va ser traslladat a l'Hospital de Manresa on posteriorment va morir. L'altre conductor va resultar ferit lleu.

Arran de la incidència, que va obligar a tallar totalment la via i que va generar llargues cues obligant els vehicles a desviar-se per Santpedor, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers i efectius del SEM.

Cues de 9 km a Cercs

L'operació sortida de la Setmana Santa va venir acompanyada d'importants retencions en diverses carreteres catalanes, sent la C-16 al seu pas per Berga i Cercs el tram de la Catalunya Central més afectat.

Ahir aquesta via va arribar a acumular fins a nou quilòmetres de cua al seu pas per Cercs en sentit nord, direcció Puigcerdà, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Dijous a la tarda, tot i que a nivell general no es van registrar gaires incidències, també es van generar retencions a la C-16, un quilòmetre i mig de cua a Cercs i la mateixa distància a la Nou de Berguedà en sentit Puigcerdà.

Ahir també hi va haver prop de tres quilòmetres de retencions a la C-55, a l'alçada de Sant Vicenç de Castellet i Castellgalí en sentit nord cap a la capital bagenca. Dijous, però, no s'hi van detectar greus incidències.

Un altre punt afectat a la Catalunya Central va ser l'accés al monestir de Montserrat. Al voltant de 2/4 d'1 del migdia es van generar fins a tres quilòmetres de cua a la carretera d'accés al monestir.

Preveient una gran mobilitat de vehicles durant la Setmana Santa en aquests punts, la Generalitat de Catalunya ahir ja va començar a aplicar algunes mesures per fer més fluid el trànsit a les carreteres i fer-les més segures. Així, en el cas de la C-16, entre Berga i Cercs, es va cancel·lar el carril d'avançament, mesura que es tornarà a repetir demà i dilluns en l'operació tornada. A més, s'hi afegirà el tancament dels accessos sud i nord a la capital del Berguedà.

Per altra banda, a la C-55 se suprimirà el carril d'avançament de Manresa a Castellgalí demà i dilluns.

Des de dijous a les 15.00 h fins a les 15.00 h d'ahir, van sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona 353.610 vehicles, per tant, s'hauria complert la previsió d'entre un mínim de 331.700 vehicles i un màxim de 377.000 que va fer el Servei Català de Trànsit. Aquesta xifra de sortida representa un 6,2% menys respecte a la Setmana Santa 2019 i un 19,3% menys respecte a fa dues setmanes.

La via que va concentrar més volum de trànsit ahir al matí va ser l'autopista AP-7 on hi va haver retencions tant en el seu tram nord: fins a 19 km d'aturades intermitents entre Santa Perpètua de Mogoda i Cardedeu; com en el seu tram sud: 7 km entre Martorell i Gelida i també tres km de cues a Castellbisbal i dos km a la Pobla de Montornès.

Una altra via que va presentar complicacions al llarg de tot el matí va ser la C-17, on unes obres que tallaven un carril a Tagamanent en sentit nord van provocar fins a 14 km de cues des d'Aiguafreda. A més quan es van retirar les obres un vehicle es va avariar en el mateix punt i també va provocat restriccions de circulació. A la mateixa C-17 hi va haver cues també a Parets en un tram de nou km i a Ripoll en un tram de dos km.

A més, a la C-35/ C-65 hi va haver fins a 15 km entre Maçanet i Llagostera en direcció a la costa i a la C-32 sud fins a 13 km entre Sant Boi i Castelldefels en sentit sud. També a la C-32 nord hi va haver un tram de 10 km de circulació intensa amb aturades a Mataró.