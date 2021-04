Un greu accident ferroviari deixa 48 morts i 118 ferits a Taiwan

Almenys 48 persones van morir ahir després del descarrilament d'un tren a les rodalies de la localitat taiwanesa de Hualien. Un total de 118 persones van ser hospitalitzades amb ferides de diversa consideració després del greu accident ferroviari.

El tren circulava pel túnel de Daqingshui amb uns 350 passatgers a bord en el moment del sinistre. La conclusió preliminar de l'Administració de Ferrocarrils de Taiwan va ser que el tren sinistrat va descarrilar a l'entrada túnel al xocar amb un vehicle de manteniment mal estacionat al costat de les vies.

A conseqüència d'aquest succés, diversos vagons van xocar contra els murs de túnel, dins el qual van quedar atrapats alguns d'ells. El tren sinistrat havia sortit de Shulin, en Nou Taipei, i es dirigia a la localitat de Taitung, al sud-est de l'illa.

Segons les informacions recollides per l'agència estatal taiwanesa de notícies, CNA, les víctimes viatjaven en els quatre últims vagons de tren (d'un total de vuit). Els serveis d'emergències van accedir als vagons per atendre les persones ferides.

La presidenta de Taiwan, Tsai Ing Wen, va declarar en el seu compte de Twitter que «els serveis d'emergència es van mobilitzats per rescatar i atendre els passatgers i el personal de ferrocarrils afectats» i va afegir: «Seguirem fent tot el possible per garantir la seva seguretat davant aquest dramàtic incident».

Es donava el cas que ahir era el primer dia de la festa anual de neteja de tombes i per aquest motiu moltes persones viatgen als seus pobles per fer ofrenes als familiars difunts. Al 2018 hi va haver un altre greu accident ferroviari amb 18 víctimes mortals.