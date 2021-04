Manresa i Berga reprenen la campanya de vacunació amb l'AstraZeneca avui

Manresa i Berga reprenen avui i fins dimecres la campanya de vacunació amb noves dosis d'AstraZeneca. La intenció és administrar 4.700 dosis a persones d'entre 60 i 65 anys en les dues capitals comarcals. Per aquest motiu del Departament de Salut fa una crida perquè la població que entra dins d'aquesta franja d'edat demani cita prèvia i es posi la vacuna. L'objectiu és vacunar113.000 persones fins al 7 d'abril a tot Catalunya, dies festius inclosos.

Pel que fa al Bages i el Berguedà, al Palau Firal de Manresa hi ha previstes 3.500 vacunes amb AstraZeneca, que s'administraran avui des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, dilluns de Pasqua de 9 del matí a 3 de la tarda, i dimarts i dimecres de les 9 del matí a les 8 del vespre. D'altra banda, des d'avui fins dimecres, l'Hotel d'Entitats de Berga s'administraran prop de 1.200 vacunes de la mateixa farmacèutica. L'horari de vacunació a la ciutat serà avui de 10 del matí a 2 del migdia, diumenge i dilluns de 9 de matí a 1 del migdia, i dimarts i dimecres de 4 a 7 de la tarda.

Queden poques per adjudicar

Per als propers dies queden poques places. A Manresa, només en queden 59 per a dilluns. La resta de dia està tot ple. Pel que fa a Berga, també hi ha hagut una bona resposta de la població d'entre 60 i 65 anys i ahir a la nit només quedaven 147 dosis per adjudicar per a demà i dilluns. El departament afirma estar satisfet per la quantitat de persones que han decidit posar-se la vacuna en els propers dies a les comarques de la Catalunya Central.

La directora de l'Àrea d'Organitzacions i Professionals del Servei Català de la Salut, Sara Manjón, assegura que el motiu pel qual s'han mantingut i obert nous punts de vacunació aquesta Setmana Santa és «per tal d'administrar el màxim de dosis que hem rebut avui d'Astrazeneca». Manjón ha animat tota la població d'entre 60 i 65 anys a agafar hora a través de la web. A aquesta crida va destinada als nascuts entre 1961 i 1956 residents a Catalunya. Molts d'ells ja han rebut missatges per SMS, sobretot els casos de més risc, però les persones que no ho són també poden demanar hora a través de la web del CatSalut si hi ha places disponibles.

Vacunació a l'Anoia

A Igualada, la campanya de vacunació es reprendrà a partir de dilluns. A la capital de l'Anoia es posaran un total de 1.070 vacunes d'AstraZeneca a l'equipament de l'antic Escorxador entre dilluns de Pasqua, dimarts i dimecres i l'horari és de les 9 del matí a 2 del migdia. Dimecres també se n'administraran a la tarda.

A l'Anoia la demanda per vacunar-se també és alta. Dilluns ja està tot ple, dimecres han demanat hora suficients persones per administrar el 86% de les vacunes i dimecres el 74%.

A la Catalunya Central hi ha 69.579 vacunats amb la primera dosi i 29.830 amb la segona. Això vol dir que el 13% dels residents té la primera dosi i el 5,7% ja en té les dues.

La represa de la campanya de vacunació a la Catalunya Central arriba després que el Govern espanyol repartís ahir 1.056.500 noves dosis del vaccí, on s'inclouen les 160.000 que pertoquen a Catalunya. D'aquesta manera s'avança en la campanya de vacunació al país. A Catalunya, Salut ha administrat 986.514 dosis de primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, segons l'últim balanç. El total de primeres dosis havia pujat ahir en 55.149.