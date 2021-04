Nova partida per buscar desapareguts de la guerra civil

Catalunya rebrà 335.938,44 euros el 2021 per a la cerca, identificació i dignificació de persones desaparegudes durant la guerra civil i la dictadura. El Govern espanyol i les autonomies van aprovar en una reunió dilluns el repartiment dels 3 milions d'euros previstos als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) d'aquest any per a aquestes tasques. D'aquests, 2 milions són per localitzar, exhumar i identificar desapareguts i 1 milió per fer activitats de divulgació dels resultats, dignificació dels llocs d'enterrament i promoció dels llocs de memòria associats. L'autonomia que rebrà l'import més elevat és Andalusia.