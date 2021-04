El Departament de Salut té encara 13.000 cites vacants per vacunar persones d'entre 60 i 65 anys contra la covid-19. Són vaccins d'AstraZeneca, que formen part del lot de 168.000 dosis que van arribar aquest divendres a Catalunya.

El Ministeri de Sanitat en va rebre 1.056.500 i les ha repartit de matinada a totes les comunitats autònomes. Salut ha obert cites per a 110.000 vacunes aproximadament, i la resta les guarda per a segones dosis, en una estratègia que avançava dijous el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

El Departament ha obert punts de vacunació per vaccinar "el més ràpid possible" i per això vacunarà també durant els festius.