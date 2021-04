Així ha viscut Andalusia la Setmana Santa 2021

Sense processons per segon any consecutiu. La tradició que, any rere any se celebra amb molta devoció als carrers de les principals ciutats i municipis andalusos, s'ha tornat a cancel·lar a causa de la pandèmia de la covid-19. Amb els carrers buits i les basíliques amb visitants a comptegotes, així ha viscut Andalusia aquests dies de Setmana Santa.

Aquest any les esglésies han estat les principals protagonistes de la Setmana. A Granada, el complex monumental nassarita s'ha convertit en el destí de desenes de persones que, en horari de matí i tarda, han acompanyat a la confraria de Santa María de l'Alhambra Coronada per a veure en el seu temple a la imatge que protagonitza cada Dissabte Sant granadí en el segon any sense processons.

Els sevillans van viure amb resignació un Divendres Sant en el qual no van celebrar al migdia l'arribada als seus temples de la Macarena o L'Esperanza de Triana, una tradició que enguany han canviat per visites ordenades i amb prudència als temples.Durant aquesta jornada festiva la ciutat s'ha tirat al carrer, encara que amb la prudència de respectar les normes de prevenció de la covid-19, i s'han pogut veure llargues cues per a visitar, per exemple, a la "Hermandad de el Cachorro" per a veure al Cristo de la Expiración.

Els carrers buits durant aquesta celebració atípica de la Setmana Santa no ha estat l'única estampa inèdita dels darrers dies. L'hostaleria i d'altres sectors relacionats amb la tradició religiosa de les processons, com ho son les bandes, han patit les conseqüències de la reducció dels visitants.

L'Associació Cordovesa d'Hostaleria i Turisme (Hostecor), a través d'una enquesta realitzada a nivell de l'àmbit hostaler, fixa en un 60% el descens en el volum de facturació durant la Setmana Santa del sector, respecte a l'exercici de 2019, últim any on es quantifiquen ingressos en les mateixes dates.

Quedar-se sense processons per la pandèmia també repercuteix directament en les bandes musicals, un col·lectiu dependent en molts casos de les actuacions programades en aquestes dates per a subsistir i que està en una situació d'inestabilitat que a vegades ha suposat el cessament de la seva activitat.