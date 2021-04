Alta ocupació en els allotjaments turístics de la comarca per Setmana Santa

Els darrers dies han pernoctat en les tres hostatgeries del monestir unes 500 persones i n'hi havia dues (l'edifici de les cel·les Abat Marcet i l'hostatgeria monàstica) que estaven al cent per cent de la capacitat permesa en temps de covid. L'altra, l'hostal Abat Cisneros, estava al 70%.

«Hi he vingut amb tres amigues uns quants dies perquè m'agrada molt estar-hi, tot i que avui [ahir per al lector ] estic dinant amb la meva família, que hi ha vingut a passar el dia», explicava Isabel Cunyat, veïna d'Argentona que s'alegrava de veure-hi la concurrència a la qual està habituada i constatar que «és un entorn amb molta vida».

A Món Sant Benet també hi havia famílies de Barcelona que estaven uns dies a la comarca i que descobrien per primer cop l'entorn de l'antic monestir. «Tenim una segona residència a Sant Salvador de Guardiola i buscàvem un lloc per fer activitats amb la família. És el primer cop que venim uns quants dies al Bages per Setmana Santa», explicava Isabel Nieto, que viu a la capital catalana.

Cardona, també ple

Els agents turístics de Cardona estan satisfets. La Muntanya de Sal ha rebut un alt nombre de visitants, i no només eren visitants que es desplaçaven un dia, sinó que també n'hi havia que estan fent una estada durant la Setmana Santa. «Ens consta que, a part del Parador, que està al cent per cent des de fa una setmana, també hi ha altres hotels petits de la zona que també han omplert, i també n'hi ha que han fet pernoctacions a apartaments turístics», explica la gerent de Fundació Cardona Històrica, Anna Poza.

Tot i això, al Bages també s'hi han desplaçat molts habitants de l'àrea metropolitana de Barcelona a passar-hi un dia.