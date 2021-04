El canal de Suez demanarà 850 milions de compensació

Foto d'arxiu de les tasques per alliberar l'Ever Given al canal de Suez

L'Autoritat del Canal de Suez (SCA, per les sigles en anglès) d'Egipte demanarà uns 850 milions d'euros en compensació per les pèrdues causades pel bloqueig del vaixell portacontenidors Ever Given, que va estar encallat i impedint la navegació per la via fluvial durant gairebé una setmana.

El president de la SCA, Ossama Rabie, va assenyalar en un canal de televisió local que la compensació pels danys ascendirà a aquesta quantitat, tot afegint que «aquest és el dret i no l'abandonarem». Rabie va aclarir que la petició d'aquesta compensació no és només per les pèrdues econòmiques per la suspensió de la navegació durant sis dies, sinó que engloba les despeses ocasionades pel procés de salvament, com l'ús de remolcadors o danys físics.

Les autoritats d'Egipte ja han iniciat les investigacions al voltant de les causes de l'encallament al canal de Suez del vaixell de càrrega, que va bloquejar una de les rutes comercials marítimes més importants del món fins dilluns passat, quan es va reprendre la circulació.

L'embarcació, un dels vaixells de transport de contenidors més grans, va quedar encallada el 23 de març al canal de Suez i va causar un embús sense precedents que ha provocat el desviament de més de 200 vaixells i la paralització de béns per valor de 9.500 milions d'euros diaris.

Amb 400 metres d'eslora i prop de 220.000 tones de capacitat, el vaixell protagonista de l'incident, l'Ever Given, és tot just la punta de l'iceberg d'un sector liderat per empreses coreanes i xineses, i la tendència apunta a mides cada vegada més grans en línia amb l'auge que viu el comerç internacional. Aproximadament el 12% del volum del comerç mundial passa pel canal de Suez.