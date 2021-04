Els familiars de víctimes de Germanwings hauran de pagar 800.000 euros dels 3 milions d'indemnització de Lufthansa

Les famílies de les víctimes de Germanwings continuen reclamant a Hisenda l'exempció fiscal per a la cinquantena de nens de nacionalitat espanyola –la majoria, catalans- que van quedar orfes d'un pare o de tots dos arran de l'accident. Segons ha avançat aquest diumenge 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN, l'Associació d'Afectats pel Vol GWI 9525 calcula que l'Agència Tributària podria recaptar uns 800.000 euros dels 3 milions d'euros del fons per compensar-los donats per Lufthansa. "Això no és un premi de loteria", critica en declaracions a 'La Vanguardia' Cristina Subirats, que tenia 22 anys quan el 24 de març del 2015 la seva mare va agafar l'avió per assistir a la Fira d'Alimentació Anuga FoodTec que es feia a Colònia (Alemanya).

El Congrés va aprovar una proposició de llei on es modificava la Llei reguladora de les Hisendes Locals per tal que les víctimes de Germanwings no cotitzessin l'IRPF de les indemnitzacions rebudes, però aquesta reforma es va quedar estancada durant mesos a la comissió d'Hisenda i finalment va decaure quan es van dissoldre les corts per les eleccions del 28 d'abril del 2019.