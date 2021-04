Manresa fa el ple amb 1.100 vacunacions el primer dia de noves dosis d'AstraZeneca

La represa de la vacunació a Manresa amb l'AstraZeneca va portar, al llarg del dia d'ahir al Palau Firal, un total de 1.098 persones, que són les que fins al dia abans havien reservat cita prèvia per poder rebre el vaccí.

Manresa i també Berga van reprendre ahir la vacunació amb l'AstraZeneca per a persones entre els 60 i 65 anys amb la idea que fins dimecres -avui no hi ha vacunació- hi puguin passar en total 4.700 persones. Pel que fa a Igualada, la campanya amb l'AZ començarà el Dilluns de Pasqua i s'allargarà també fins dimecres. En total, a la capital de l'Anoia es posaran 1.070 vacunes.

Un ritme molt bo

Segons informació facilitada ahir pel Departament de Salut, el ritme de les reserves, una vegada es va fer la crida per diversos canals a apuntar-se a la nova tongada de vacunacions amb AZ, era molt bo. De fet, les fonts consultades per aquest diari van assegurar que pràcticament ja estaven ocupades totes les cites prèvies que s'havien posat a disposició.

A tot Catalunya, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va fer ahir una crida per tal que els catalans d'entre 60 i 65 anys aprofitin les places lliures de vacunació. «Ara mateix hi ha 13.000 cites disponibles fins al Dilluns de Pasqua», va destacar.

A Manresa hi ha previstes 3.500 vacunacions amb AstraZeneca. Pel que fa a la capital del Berguedà, la campanya es porta a terme a l'Hotel d'Entitats de Berga, on s'han destinat 1.200 vacunes de la mateixa farmacèutica. A la capital de l'Anoia, les persones que tinguin cita reservada hauran d'anar a l'antic Escorxador.