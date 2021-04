Els pols turístics del Bages ressusciten amb visitants de la resta de Catalunya

Hi ha tantes ganes de sortir de casa i de desconnectar que la fotografia aquesta Setmana Santa dels pols d'atracció de turistes del Bages s'aproxima a la que hi havia abans de la pandèmia. Només s'hi aproxima, perquè les mesures de seguretat obliguen a tenir en compte la capacitat dels locals i a reduir grups de visites, però els agents turístics de la comarca estan satisfets de la concurrència dels darrers dies. Montserrat, la Muntanya de Sal de Cardona, les coves del Toll de Moià –al Moianès – i Sant Benet de Bages gairebé han omplert les visites planificades i estan a l'expectativa d'un nou confinament comarcal si les dades epidemiològiques empitjoren.

Montserrat ha tornat a ser el temple de turisme durant la Setmana Santa. Unes cinc mil persones van visitar ahir els entorns de la muntanya, entre turistes que van anar a la basílica i muntanyencs que hi van anar a fer una excursió, segons dades del mateix monestir. Divendres Sant la xifra era de 5.500. «Hi ha molta gent i tothom té moltes ganes de sortir de casa, malgrat no comprin gaire», explicava Laia Sallés, de Can Fermí de Marganell, que ven formatges i altres productes de pagès a l'espai dels artesans. «Divendres Sant hi havia tanta gent que fins i tot era complicat a estones mantenir les distàncies», afegia Huda Saltar, que també ven queviures de la mateixa masia.

Gairebé sense estrangers

En el punt de venda artesanal deien haver vist bàsicament visitants catalans, i els comptats estrangers que han atès els darrers dies són gent que està vivint una temporada a Catalunya, i no perquè hi estiguin uns dies de vacances. Montserrat normalment arriba als sis mil visitants diaris en les jornades festives de Setmana Santa, i les dades d'aquest any satisfan els responsables del monestir perquè s'apropa a les xifres d'abans de la pandèmia.

Tot i que ahir es veien alguns estrangers a la plaça de Santa Maria, n'hi havia molt pocs, i les fonts consultades de l'abadia conclouen que hi ha hagut un increment de visitants catalans. No només d'altres comarques, sinó també del Bages. «Venim un cop l'any i ens ha semblat que avui no hi hauria tanta gent, però n'hi ha per totes bandes, i fins i tot no he estacionat el cotxe al millor lloc», expressava ahir al migdia Rafael Ávila, manresà que feia cua per veure la Moreneta. Els conductors havien de fer mitja hora de cua per entrar al pàrquing del monestir ahir cap al migdia.

Però no només Montserrat s'ha beneficiat de les ganes dels catalans cansats de restriccions. A Sant Benet de Bages l'ocupació de les activitats que s'han desenvolupat durant la Setmana Santa ha estat del 92%, tot i que les activitats no acullen tanta gent com abans de la pandèmia per complir exhaustivament les mesures de seguretat. «Tothom té moltes ganes de venir a fer-hi activitats. Si altres anys el pic de visitants era divendres, aquest any veiem que dissabte ha anat igual de bé», destaca Montse Duocastella, coordinadora dels serveis culturals de Món Sant Benet.

El públic habitual que visita l'antiga abadia i els seu entorns procedeix, principalment, de Barcelona. Aquest cop també ha estat així, però entre els visitants n'hi havia que normalment marxen a l'estranger per Setmana Santa i aquest cop la situació els ha forçat a fer turisme de proximitat. «Per a alguns ha estat un descobriment trobar un lloc com Sant Benet de Bages», afegeix Duocastella.

Éxit a la Muntanya de Sal

La mobilitat dels que volien desconnectar ha propiciat l'afluència a tots els llocs on solen rebre turistes, i Cardona no n'és l'excepció els darrers dies. A la Muntanya de Sal del municipi del Bages han gairebé omplert els grups de visitants. Divendres Sant van passar per aquest recurs natural, reconvertit en atractiu turístic, un total de 850 visitants, i ahir 840. «A part dels llocs on hi sol haver visitants, als punts més cèntrics de Cardona hi havia molta gent i moltes terrasses estaven plenes», destaca la gerent de la Fundació Cardona Històrica, Anna Poza.

El nombre de visitants al Parc Prehistòric de les Coves del Toll, a Moià, també va satisfer els responsables. Un total de 248 persones van passar pel complex Divendres Sant, i ahir, tot i que no hi havia xifres, l'afluència era molt similar a la del dia anterior. «El nostre públic sol ser de l'àrea metropolitana, i els únics estrangers que s'hi han vist els darrers dies són uns ucraïnesos i un grup d'alemanys», explica la recepcionista que atén el cap de setmana els visitants, Montse Torrent.

Els visitants en els diferents pols turístics del Bages evidenciaven l'alta mobilitat de catalans, una petita alenada d'aire fresc abans de les possibles restriccions després de Pasqua.