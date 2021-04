Les poques visites al Museu de Montserrat constaten el baix interès del visitant català

L'important patrimoni artístic del Museu de Montserrat passa desapercebut per al visitant català. Aquesta Setmana Santa les portes del museu han tornat a obrir al públic, però els quadres de Pablo Picasso, Ramon Casas, Santiago Rusiñol, Michelangelo Merisi da Caravaggio gairebé ningú els ha vist els últims dos dies, tot que entre divendres i dissabte van anar al parc natural més de 10.000 persones.

Ahir, davant les obres d'art hi van passar 89 persones, i Divendres Sant, 60. Es tracta d'una institució museística de Catalunya que el 2019 va rebre 120.000 visitants, el 80% dels quals van ser estrangers. Aquesta Setmana Santa era una prova de foc i Divendres Sant va obrir les portes després d'un any tancat. Aquest és el motiu pel qual la reobertura de l'equipament sigui tan complicada, ja que la presència de turistes de fora de Catalunya és gairebé nul·la. La prova pilot d'aquests tres dies havia de servir per veure si el museu és capaç de captar el públic local. Però les xifres han estat minses en uns dies d'una alta afluència a Montserrat.

La pandèmia de la covid-19 va obligar a tancar el Museu de Montserrat el 13 de març del 2020 i les instal·lacions no han tornat a obrir fins a aquest divendres 2 d'abril, més d'un any després. Les restriccions imposades per la pandèmia han fet que el museu no veiés viable la seva reobertura, però ara, coincidint amb Setmana Santa, han decidit obrir portes només tres dies. «Ens semblava que aquestes dates era un bon moment per fer una prova i veure si tenim prou visitants per plantejar-nos tornar a obrir el museu els caps de setmana i festius», explica la responsable d'atenció al visitant i de l'àrea de cultura de Montserrat, Montse Mur.

Fins i tot s'havien fet promocions i programat activitats perquè les famílies descobreixin el patrimoni artístic i històric que hi ha, però hi han anat pocs visitants.