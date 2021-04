Salut calcula que a partir del 12 d'abril es posi el vaccí a la franja dels 70 als 79 anys

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, va avançar ahir que els més grans de 80 anys estaran vacunats la setmana que ve i que es podria començar la fase següent de vacunació a la franja de població entre els 70 i 79 anys a partir de la setmana del 12 d'abril.

En paral·lel, no va descartar la possibilitat de gestionar la quarta onada de la pandèmia a Catalunya «sense tocar les mesures actuals». Al seu entendre, «si mantenim les dades que tenim actualment, no caldrà tocar les mesures ni les restriccions. Fer passes enrere té conseqüències», va assenyalar als micròfons de Rac1. També va reclamar més teletreball a les empreses en els propers quinze dies per reduir la mobilitat: «És lògic i necessari».

Ramentol va alertar que les UCI tornen a estar ocupades principalment per pacients covid (ja són més del 50% dels casos) i que durant el mes de març s'ha observat un «canvi significatiu» amb la presència de casos greus «amb més freqüència». «Necessitem que la població no abaixi els braços. No ho tenim a la cantonada», va afirmar, alhora que va mostrar una preocupació especial amb les dades de la pandèmia a la regió sanitària de Lleida i del Segrià.