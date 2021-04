Catalunya supera el milió de persones que tenen la primera dosi de la vacuna

Catalunya ha superat el milió de primeres dosis posades de la vacuna contra la covid-19, concretament 1.010.874, segons l'últim balanç del Departament de Salut. El total de primeres dosis va pujar ahir en 14.598 en comparació amb les 24 hores anteriors. Pel que fa a la segona dosi, l'havien rebut 443.577 persones, 352 més.

Per col·lectius, han rebut la primera dosi el 77,1% de les persones amb gran dependència; el 64,2% de les persones majors de 80 anys; el 82,1% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 78,9% del treballadors de residències; el 63,9% del personal essencial; i el 27,9% de la població general d'entre 60 i 65 anys.

També han rebut la primera dosi el 94,4% de les persones que viuen en residències i el 58,8% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari. Per grups prioritzats, han rebut la pauta completa el 91,7% de les persones que viuen en residències, el 75,7% del personal d'aquestes residències, el 76,3% del personal d'atenció primària i hospitalària i el 9,3% d'altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari. També estan vacunats amb la pauta completa el 65,1% de les persones amb gran dependència, el 26,9% de les que tenen 80 anys o més, l'1,9% dels treballadors essencials i el 0,3% de les persones d'entre 60 i 65 anys.

La vacunació per territoris

A la Catalunya Central, un total de 71.460 persones han rebut la primera dosi de la vacuna (+1.006) i 29.881 han rebut la segona (-1). El 13,4% dels residents té la primera i el 5,7% té la pauta completa.

A la regió sanitària de Barcelona ciutat hi ha 237.094 persones que han rebut la primera dosi (+2.925) i 112.482 que ja han rebut la segona, 134 més. Això suposa que el 13,9% de la població té la primera i el 6,7% la pauta completa. A la regió metropolitana nord, un total de 251.943 persones han estat vacunades amb una primera dosi (+3.582) i 109.123 (+1) ja han rebut la segona. El 12,5% té la primera i el 5,6% té la pauta completa. A la regió metropolitana sud, 171.450 persones han rebut la primera dosi de la vacuna (+2.760) mentre que 73.836 ja han rebut la segona (ídem). En aquest cas, el 12,4% té la primera dosi i el 5,5% ja està totalment immunitzat. Al Camp de Tarragona, 75.188 persones han rebut la primera dosi de la vacuna (+1.548) i 30.025 han rebut la segona, 180 més. D'aquesta forma, el 12,1% té la primera dosi i el 5% la pauta completa. A les Terres de l'Ebre hi ha 26.463 persones vacunades amb la primera dosi (+474) i 12.636 ja han rebut la segona dosi de la vacuna, 26 més. La pauta completa la té el 7,2% de la població i la primera dosi, el 14,8%.

A la regió de Lleida, un total de 57.021 persones han estat vacunades amb la primera dosi (+779) i 24.912 ja han rebut la segona, 9 més. El 7% dels habitants d'aquesta regió tenen la pauta completa i el 15,5% té la primera punxada.

A la regió de l'Alt Pirineu i Aran hi ha 10.482 vacunats amb la primera dosi (+163) i 4.451 amb la segona, dos més. Així, el 15,1% té la primera dosi i el 6,6% està ja immunitzat del tot. Finalment, a la regió sanitària de Girona hi ha 107.402 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna (+1.351) i 44.763 que han rebut la segona, un més. Això vol dir que el 12,3% té la primera dosi i el 5,2% està totalment immunitzat.

La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, va celebrar, ahir, que un milió de persones hagin rebut la primera dosi de la vacuna. Malgrat aquest missatge optimista, va demanar extremar la prudència, reduir la interacció social i reforçar el teletreball passada la Setmana Santa.

Després de visitar el punt de vacunació a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, on ahir estaven citades 1.600 persones per rebre una dosi de la vacuna contra el coronavirus, Vergés va advertir davant dels mitjans que actualment hi ha un «petit creixement» de contagis i que no serà fins al final de l'estiu -si es compleixen les previsions- quan hi haurà un percentatge suficientment gran de població immunitzada per abordar un «canvi d'escenari» en les restriccions.

Per aquest motiu, va cridar a respectar «estrictament» les mesures establertes, reduir també la interacció social, ja que tot el que suposi sortir de la bombolla de convivència, va alertar, suposa «posar en risc» un mateix i els altres.

Va dir que demà, quan acabin les vacances de Setmana Santa, es pot produir un retorn «voluminós» a les activitats de la vida quotidiana, amb la qual cosa va demanar reduir al màxim els contactes i que qui pugui faci teletreball.