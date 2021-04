Les clàssiques són les que triomfen més entre els clients

Les mones clàssiques són garantia d'èxit i no cal extravagàncies per atraure els clients. De fruita, mantega, també les de nata, trufa, ou filat... la varietat de gustos és àmplia, així com l'oferta de figures de xocolata que complementen els ous. El personatge del Mic, el conegut titella del Super3, ja porta anys captivant els més menuts, i un cop més ha estat una de les figures més sol·licitades per acompanyar la mona de Pasqua. «S'ha consolidat entre els nens», explica Puri Morales, de La Lionesa. Però també han tingut el seu protagonisme personatges del setè art, i de la narrativa juvenil, que fan les delícies dels més menuts, com Frozen i Harry Potter. En aquesta pastisseria del Passeig han tingut un piano de xocolata que també ha captivat els que contemplaven l'aparador. Animals i cotxes, com a elements decoratius de la mona, també han estat sol·licitats