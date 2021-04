Descriuen la possible causa de la trombosi relacionada amb la vacuna d'AstraZeneca

Un equip d'investigadors de la Universitat Greifswald d'Alemanya ha assegurat haver trobat una explicació per als casos de trombosi i els problemes de coagulació que han tingut algunes persones que ja han rebut la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca contra la covid-19.

En un estudi preliminar publicat a la revista Research Square, el grup liderat per l'especialista en coagulació Andrea Grinacher apunta que aquests episodis de trombosis s'han batejat amb el nom de síndrome de trombocitopènia immunitària protrombòtica induïda per la vacuna (VIPIT).

Afirmen que els casos de trombosis tenen lloc després d'una «combinació molt inusual de símptomes». Concretament, es dona en circumstàncies en què la persona pateix coàguls sanguinis generalitzats i un recompte baix de plaquetes.

Per la seva banda, l'especialista en malalties contagioses Oriol Mitjà va assegurar al seu perfil de Twitter que «són casos que succeeixen 1 entre 1 milió» i que «s'ha d'identificar com abans millor per tractar-ho amb immunoglobulines endovenoses». Mitjà afegeix que els metges poden identificar els casos quan un pacient inoculat «presenta mal de cap o símptomes neurològics».