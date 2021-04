ERC blinda l'acord amb la CUP davant JxCat i descarta pactar l'estratègia al Congrés

Esquerra mou fitxa i adverteix Junts que no modificarà l'acord assolit amb la CUP per a la investidura de Pere Aragonès i que tampoc pactarà una estratègia a seguir al Congrés dels Diputats. La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va garantir ahir als anticapitalistes que l'acord assolit es complirà íntegrament i que no es modificarà cap punt després de l'eventual pacte de Govern al qual arribin amb Junts: «La CUP no ha de témer res». «És un acord, i els acords estan per complir-los», va afirmar, tot defensant que es pot fer compatible aquest acord amb l'eventual pacte de Govern que els republicans assoleixin amb Junts per investir Aragonès.

La CUP fa dies que alerta Esquerra que canvis en el pacte establert entre les dues formacions perquè els seus nou diputats votessin «sí» a l'aspirant republicà podrien alterar el sentit del seu vot, això és, retirar el suport a Aragonès. Si així fos, va dir la diputada Eulàlia Reguant, «no serà responsabilitat de la CUP».

Vilalta va argumentar que l'acord amb la CUP és bo tant per afrontar la crisi com per avançar cap a la independència, i va insistir que el compromís d'ERC és seguir treballant i millorant: «Estem molt satisfets d'aquest acord».

Per la seva banda, el diputat d'ERC i membre de l'equip negociador del nou Govern, Sergi Sabrià, va replicar a la pretensió de JxCat d'acordar una unitat d'acció dels partits independentistes a Madrid i va advertir que, amb els seus 13 diputats al Congrés, «ningú dirà a Esquerra el que ha de votar», va etzibar.

Junts reclama acordar una «unitat d'acció» de les formacions independentistes a les Corts, però, segons Sabrià «no hi ha discussió possible sobre això», perquè la força d'ERC supera la suma dels altres partits. I va recordar que en les eleccions generals del 2019 «els programes d'ERC i de Junts eren bastant diferents», de manera que forçar la seva unitat de vot en totes les votacions seria «enganyar la gent». Segons el seu parer, «tot el que puguem fer de forma coordinada és bo. Ara bé, Junts i ERC són partits molt diferents i això s'ha de poder expressar en les votacions, ja que defensen dos models econòmics molt diferents, i si no ho veuen, que algú els expliqui el que diu Joan Canadell», diputat de Junts.

Es va mostrar convençut, però, que ERC, Junts, PDeCAT i la CUP poden arribar a acords al Congrés «en temes nacionals», i que això portarà que es coordinin en aquestes matèries, però, dit això, va puntualitzar: «Ningú dirà a ERC el que ha de votar, per exemple, en temes de pobresa energètica».

Més enllà de les desavinences a Madrid, a Junts no amaguen que el pacte ERC-CUP no els agrada, però Vilalta va defensar que serà compatible amb el pla del nou Govern que pactin amb els postconvergents.

Per part seva, la vicepresidenta del partit puigdemontista, Elsa Artadi, va considerar que el pacte ERC-CUP no els interpel·la: «No té sentit pensar que podem governar conjuntament i que una de les parts faci acords bilaterals amb tercers», va dir en una entrevista al diari Ara. Aspectes com la renda bàsica universal o el full de ruta independentista incomoden els postconvergents.

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va rebutjar entrar «a correcuita» en un Govern sense solucionar les seves diferències i es va obrir a facilitar un Executiu d'ERC en minoria. «Vaig dir que no especularíem amb eleccions; si volen, que governin en minoria», va dir a La Vanguardia.