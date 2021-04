JxCat substitueix Cuevillas a la Mesa del Parlament per Aurora Madaula

JxCat ha decidit substituir Jaume Alonso Cuevillas per la diputada Aurora Madaula a la Mesa del Parlament després de la polèmica per les seves declaracions sobre l'aprovació de resolucions a la cambra. Segons han explicat fonts del partit, la decisió s'ha pres després de la carta de Cuevillas, que aquest matí ha posat el seu càrrec a disposició de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Ha estat la pròpia Borràs qui ha proposat el nom de Madaula, en una decisió consensuada amb el secretari general del partit, Jordi Sánchez, i el seu president, Carles Puigdemont, i que ara haurà d'aprovar la propera executiva i la pròpia cambra. Cuevillas seguirà com a diputat de JxCat. Madaula serà, doncs, la nova secretària segona de la Mesa.