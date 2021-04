Militars progressistes denuncia la presència de feixisme a l'Exèrcit davant la «indiferència» de La Moncloa

Ciutadans d'Uniforme. És el grup de telegram anònim que ha posat al descobert en els últims anys nombrosos casos d'apologia del feixisme a les Forces Armades espanyoles, entre altres la presència d'un grup neonazi format per oficials i suboficials en actiu denominat 'Lo Nuestro', amb seu a Murcia. En una entrevista concedida a l'ACN els seus portaveus denuncien que l'extremadreta està "normalitzada" als quarters davant la "total indiferència" del govern de Pedro Sánchez. "En qualsevol país democràtic com Alemanya o França l'existència d'aquests grups força la dissolució d'unitats senceres per resoldre el problema, o com a mínim l'anunci de mesures contundents. A Espanya, amb un govern que es diu progressista, hi ha una total indiferència".

El grup, que es defineix a si mateix com "una organització de militars demòcrates", recull denúncies de membres de l'Exèrcit en actiu. "El nostre objectiu és contribuir a la democratització plena de les Forces Armades", i "per això ens constituïm com a canal directe entre els quarters i la societat mostrant el que passa al seu interior a través d'una àmplia xarxa d'informants".

Segons apunten, l'extrema dreta "no és una anomalia a les Forces Armades". "Està socialment normalitzada, i això és possible perquè l'1% radicalitzat, que són coronels i generals, són els que estan estratègicament situats als llocs de poder per evitar que els valors democràtics arrelin a les Forces Armades".

"L'autèntic problema és que la Transició no va arribar a l'Exèrcit perquè realment mai va fer falta. No es van veure obligats a camuflar-se com va passar amb el franquisme a la societat civil".

Denúncia sobre Talarn

Fa dues setmanes el grup va rebre una denúncia anònima sobre discursos feixistes per part dels professors de l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn, que "es dediquen a fer apologia de l'extrema dreta en comptes de dedicar-se a instruir". Segons la denúncia, parlaven "d'apallissar MENA, bombardejar pasteres", a fer apologia del franquisme i a criticar Podem.

Un portaveu del grup assegura que hi ha "referències explícites al franquisme a les unitats". "Una de les més palmàries és que al Terç Gran Capità de la Legió existeixi la I Bandera Comandant Franco". "No creiem que a Alemanya existeixi algun tipus d'unitat dedicada a Hitler, ni a Itàlia dedicada a Mussolini", però és "una mostra de l'anormalitat democràtica que existeix a Espanya".

Denúncies i sancions

Una tasca que els comporta problemes. La setmana passada diversos oficials i membres de les Forces Armades van anunciar denuncies contra el grup per delictes d'injúries. Principalment per part de l'associació militar Tercios Viejos Españoles, que ha llançat una campanya per portar els responsables del grup als tribunals militars.

A més, segons asseguren des de Ciutadans d'Uniforme, "tenim constància que els organismes d'intel·ligència ens segueixen de prop. Està clar que si la nostra organització no fos anònima fa molt que ens haguessin purgat com van fer amb el tinent Gonzalo Segura (expulsat després de denunciar situacions il·legals a l'Exèrcit) o el caporal Marco Antonio Santos (sancionat per haver signat un manifest antifranquista)".

"Total indiferència" del govern progressista

El grup assegura que se sent "abandonat" per la classe política. "De la dreta no esperem res, està al seu ADN encobrir el feixisme dins de les Forces Armades", i "del PSOE el que hem obtingut és una total indiferència a l'hora de fer qualsevol reforma que ajudi a democratitzar les Forces Armades per fer-les simplement controlables per part de la societat civil i que deixin de ser un Estat dins de l'Estat".

En aquest sentit asseguren que Podem manté un perfil baix fruit de la seva presència al govern espanyol. "Erròniament pensen que Defensa no és una qüestió prioritària i centren la seva atenció en qüestions on tradicionalment l'esquerra se sent més còmode".

Amb tot, asseguren que la societat "ha de comprendre que perquè tinguem un país autènticament democràtic les Forces Armades han de deixar de ser una amenaça per al lliure debat polític i no donar 'avisos' a catalans i bascos quan es plantegen segons quines qüestions".

L'Exèrcit –afegeixen- com qualsevol altre element de l'Administració, ha de ser plenament sotmès i intervingut pel poder civil".

Robles "es limita a fer de negacionista d'una realitat evident"

La crítica a la indiferència del govern espanyol se centra sobre la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "es comporta com la portaveu del generalat".

"Es limita a fer de negacionista d'una realitat evident", apunten. "Els coronels i generals són l'1% de les Forces Armades, i casualment molts d'ells han aconseguit coordinar-se per signar un manifest franquista juntament amb altres oficials. La ministra no veu un problema de fons i es limita a dir que aquests senyors ja són civils, en comptes de preocupar-se pel nombre important d'oficials que són feixistes, de les xarxes de coordinació informals que tenen per fer accions d'aquest tipus, o la influència que han tingut o tenen dins de les Forces Armades". Robles, conclouen "s'ha limitat a tirar terra sobre la qüestió perquè no li interessa obrir la capsa dels trons".