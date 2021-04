Salut creu que la vacunació dels 70 als 79 anys serà més lenta

Salut creu que la fase següent de vacunació, corresponent a la població d'entre 70 i 79 anys, serà més lenta en comparació amb la dels de més de 80 anys.

Segons va explicar ahir la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, l'inici de la fase següent de vacunació, que és prevista per a la pròxima setmana, coincidirà amb l'administració de les primeres segones dosis de la vacuna d'AstraZeneca. Vergés va assenyalar que la vacunació de la població d'entre 70 i 79 anys «durarà setmanes», i va afegir que «no serà fins a final d'estiu» que Catalunya tindrà un percentatge d'immunització «prou gran per tenir un canvi d'escenari al país».

La consellera va recordar que la pandèmia a Catalunya està «en un període de creixement poc intens», i va subratllar que depèn de la ciutadania «poder-la controlar» o que passi l'efecte contrari.

La campanya avança

Segons dades facilitades ahir pel secretari de Salut Pública, aquest dissabte es van administrar al voltant de 14.800 dosis a Catalunya, mentre que ahir estava previst vacunar 12.800 persones més. En total, hi ha més d'una vintena de punts de vacunació en funcionament a tot el país, a banda dels Centres d'Atenció Primària.

De cara a aquesta setmana, Salut preveu tenir 45 punts per acabar d'administrar les dosis d'AstraZeneca de què disposa. En relació amb aquesta darrera qüestió, Vergés va comentar que encara queden 4.000 dosis disponibles de la vacuna d'AstraZeneca per a la població d'entre 60 i 65 anys. En aquest sentit, va fer una crida a les persones d'aquesta franja d'edat que demanin cita a través de la web que ha habilitat el Departament de Salut. «Estan disponibles i el millor que podem fer és posar-les, no les volem tenir guardades», va subratllar.

Prop de 190.000 dosis de Pfizer

Tal com va explicar ahir aquest diari, en el cas de Manresa, Berga i Igualada, pràcticament ja s'havien exhaurit totes les cites prèvies per vacunar-se amb l'AstraZeneca. A Manresa i Berga es va reactivar la vacunació dissabte, ahir no se'n van posar, i avui, demà i dimecres continuarà. En el cas d'Igualada, comença avui.

En paral·lel a la informació aportada per la consellera, Argimon va donar a conèixer que Catalunya té previst rebre al voltant de 190.000 dosis setmanals de la vacuna de la Pfizer, una quantitat que, segons Vergés, hauria de donar peu a «un salt important» pel que fa a la immunització de la població de risc. A hores d'ara, el 28% de les persones d'entre 60 i 65 anys ja ha rebut una primera dosi, mentre que es preveu que tota la població de més de 80 anys ja estigui immunitzada a partir de la setmana vinent.