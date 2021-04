Sàmper informa que s'han posat 1.700 multes per saltar-se el toc de queda nocturn

El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, va assegurar ahir que durant aquesta Setmana Santa s'han imposat unes 1.700 denúncies per saltar-se el toc de queda nocturn i va advertir de l'augment de «festes il·legals» a tot Catalunya durant aquest període.

Així ho va indicar ahir Sàmper en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què va mostrar la seva preocupació per les festes il·legals, sense mesures de prevenció pel contagi del coronavirus, que se celebren lluny dels nuclis urbans.

En total, segons les dades que va aportar, durant aquesta Setmana Santa s'han imposat unes 1.700 denúncies per incomplir el toc de queda nocturn i s'han obert expedients a uns vuitanta bars per superar l'aforament, dels quals trenta la nit del dissabte.

Durant la nit d'aquest dissabte s'han obert 451 expedients a Catalunya per saltar-se el toc de queda, després d'un cap de setmana amb festes il·legals i botellons als barris de la Barceloneta i el Poblenou de Barcelona i a localitats com Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) i Sabadell (Vallès Occidental), segons Sàmper.

Fins al moment, segons el conseller, ja s'han cobrat el 12% de les multes imposades per incomplir les mesures anticovid, si bé el conseller va reconèixer que el procés administratiu és «lent» perquè els sancionats puguin recórrer i garantir així la seva defensa.

Demanat per les noves mesures per frenar els contagis -les vigents finalitzen el proper divendres 9 d'abril-, va comentar que es debatran avui amb el Procicat, però que el Govern «ha adoptat una línia d'empatitzar amb la societat» i no es vol allunyar d'aquesta tendència.