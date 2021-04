La velocitat de propagació del virus va baixar per segon dia consecutiu

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, continuava ahir per segon dia consecutiu a la baixa i es va reduir a 1,16, quatre centèsimes menys, mentre que el risc de rebrot va caure a 280 (-4), segons el darrer balanç del Departament de Salut.

El risc de rebrot era de 247 entre el 18 i el 24 de març i se situava a 280 en el darrer interval. Pel que fa a l'Rt, va baixar a 1,16, per sobre de l'1,14 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies era de 241,23 entre el 25 i el 31 de març, per sobre dels 217,64 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o testos d'antígens, en el període del 25 al 31 de març n'hi va haver 9.635, xifra superior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 8.968. Això situava la taxa de confirmats per PCR/TA en 124,94 casos per cada 100.000 habitants, per sobre del període anterior (116,29).

Mitjana de 40,51 anys

Durant l'última setmana analitzada es van fer 120.310 proves PCR i 43.956 testos d'antígens, dels quals el 6,64% van donar positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,42%). La mitjana d'edat de les persones positives se situava en els 40,51 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 604.199 casos, dels quals 559.642 per PCR/TA. Quant a les morts, se'n van sumar 35 de noves per un total de 21.375 durant la pandèmia: 13.531 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+17), 4.555 en residències (ídem), 1.153 en domicilis (+1) i 2.136 no classificables (+17).

La regió sanitària de la Catalunya Central tenia un total de 42.479 casos acumulats confirmats per PCR o testos d'antígens, 65 més que en les hores anteriors. La xifra s'elevava a 46.255 si es tenien en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.295 persones en aquesta regió.