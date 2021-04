Les adolescents compleixen més amb les recomanacions per la covid que els nois, segons una enquesta

Les noies compleixen més amb les recomanacions sanitàries per la covid-19 en comparació amb els nois. Aquesta és una de les principals conclusions d'una enquesta de la Diputació de Barcelona feta sobre 1.696 alumnes de 4t d'ESO d'onze municipis de la demarcació de Barcelona. Les desigualtats per gènere són transversals en tots els resultats. Així, el 96,2% de les noies fa servir la mascareta sempre o molt sovint, mentre que tenen el mateix comportament un 89,6% dels nois. La preocupació per contagiar-se arriba al 66,5% de les noies, percentatge que baixa al 55,2% entre els nois. A més, el 76% de les noies estan preocupades de contagiar els altres, mentre que afirmen el mateix el 60,5% dels nois.

En línies generals, l'enquesta mostra que les noies tenen comportaments més responsables i accepten i veuen les restriccions com a més justes. En canvi, viuen pitjor els canvis que ha generat la pandèmia, tenen més impacte en l'estat d'ànim i el benestar emocional i expressen més dificultats per resistir restriccions futures.

El 19,5% dels adolescents que han participat en l'enquesta afirmen que rarament o mai evita llocs tancats o molt concorreguts. El 4,9% assegura haver passat la covid amb un test confirmat. També s'observen diferències sobre la preocupació de cara al futur ja que el 47,5% dels nois diuen estar més angoixats ara que abans de la pandèmia, mentre que entre les noies el percentatge arriba al 65,2%.

El nombre de noies que es van sentir sempre o sovint estressades durant el confinament és del 47,5%, molt per sobre del 25,3% dels nois.

Respecte a l'ànim, el 55,5% dels nois se sent amb ànim positiu per encarar la pandèmia mentre que en les noies és només del 38,3%. Per contra, el 22,6% dels nois té més ansietat que abans de la pandèmia i, en les noies, augmenta fins al 42,2%.

Si bé el 57,6% dels nois s'ha adaptat bé als canvis que ha suposat la covid, en el cas de les noies és del 41,7%. En quant a tornar a viure un confinament a casa, és molt més angoixant entre les noies (58,1 %) que no pas entre els nois (un 38,6%).



Més tabac i més Internet



L'enquesta apunta també que els adolescents consumeixen més tabac i més Internet que abans del confinament. Tot i això, també practiquen més esport i consumeixen menys alcohol que abans de la pandèmia.

Davant d'aquests resultats, la Diputació de Barcelona ha afirmat que caldrà "reorientar" esforços i prioritats en les activitats de promoció i educació per a la salut, per tal de corregir les tendències negatives i consolidar la reducció en els consums d'alcohol.

Els municipis participants en l'enquesta són Sant Quirze del Vallès, Canovelles, Montornès del Vallès, Igualada, Masquefa, Bagà, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Teià i Santa Coloma de Gramenet.