Un aplaudiment massiu manté les protestes a Birmània

Les protestes a Birmània contra la junta militar van prosseguir ahir malgrat la brutal repressió i van tenir el seu colofó en un aplaudiment massiu de cinc minuts en honor dels joves i les guerrilles ètniques per la seva oposició al cop d'estat de l'1 de febrer. Una de les mobilitzacions més concorregudes del dia va tenir lloc a Mandalay, la segona ciutat del país, on centenars de joves i estudiants van sortir al carrer, alguns amb cascos i armilles antibales per protegir-se dels trets indiscriminats de les forces de seguretat. A Yangon, l'antiga capital, més d'un centenar de persones vestides de negre van fer una seguda en record de les víctimes les fotos de les quals, al costat de globus i flors, portaven a les mans.