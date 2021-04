El CIS dibuixa un empat tècnic entre forces d'esquerra i dreta a Madrid

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha fet públic un estudi preelectoral sobre les eleccions a la Comunitat de Madrid que dibuixa un empat a 68 escons (la majoria absoluta és de 69) entre les forces de la dreta (PP i Vox) i les de l'esquerra (PSOE, amb Ángel Gabilondo al capdavant, Més Madrid i Podem). Segons l'estudi, Cs no obtindria representació parlamentària. L'enquesta atorga una clara victòria a la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, amb 59 diputats, als quals podria sumar –si assolís un acord- els 9 de Vox. A l'altra banda del tauler, el candidat del PSOE lideraria un grup de 38 diputats que es podrien sumar als 20 de Més Madrid i als 10 de Podem. Ciutadans es quedaria amb el 4,4% dels vots i per tant no assoliria el 5% necessari per entrar a l'Assemblea.

En percentatge de vot, el PP obtindria el 39,2% dels sufragis, el PSOE el 25,3%, Més Madrid el 14,8%, Podem el 8,7%, Vox el 5,4% i Cs el 4,4%. El 2019 el PSOE va obtenir el 27,35% dels sufragis, el PP el 22,21%, Cs el 19,42%, Més Madrid el 14,65, Vox el 8,86%, i Podem el 5,56%.

En la comparació amb els resultats del 2019 en escons cal tenir en compte que l'Assemblea de Madrid ha guanyat quatre escons en aquestes eleccions, i passa de tenir 132 representants a tenir-ne 136 fruit del creixement de la població.

En tot cas, si es comparen els nombres d'escons, el PP guanya 29 escons (en tenia 30), el PSOE 1 (en tenia 37), Cs en perd 26 (en tenia 26), Més Madrid es queda igual (en tenia 20), Vox en perd 3 (en tenia 12) i Podem en guanya 3 (en tenia 7).

Experts assenyalen un error

Diversos experts en demoscòpia, com el director general de Metroscopia, Andrés Medina Medina, van avisar ahir que el Centre de Recerques Sociològiques (CIS) ha repartit malament els escons en el seu estudi preelectoral de les autonòmiques de Madrid del 4 de maig. Segons argumenten, si es prenen com a referència els percentatges d'estimació de vot que calcula el CIS, el bloc de l'esquerra no empataria a 68 escons amb el de la dreta, sinó que el superaria de 4.

Amb tot, el president del CIS, José Félix Tezanos, ha defensat la correcció de la seva enquesta, assegurant que es tracta d'estimacions «rigoroses» fetes amb «honestedat», que el que pretenen és reflectir la situació d'«equilibri» i «empat tècnic» que existeix en l'actualitat entre els dos blocs. En declaracions a la Cadena Ser, recollides per Europa Press, va assegurar que les dades ofertes són el resultat d'«un treball amb models d'estimació». «És una mitjana de diversos models d'estimació», ha recalcat.

La projecció d'escons que inclou l'estudi del CIS ha fet esclatar la polèmica a les xarxes socials perquè, segons han denunciat diversos experts en demoscòpia, el repartiment que es fa no coincideix amb l'estimació de vots que es recull a la columna contigua.